Geisepitter, Bopparder Krächer oder Perle von Filsen: Roter Kirschgenuss im Welterbe

Bald kann man sie wieder in vollen Zügen genießen, die bunten Perlen im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Gemeint sind die vielen regionalen Sorten an Süß- und Sauer- und Bastardkirschen, die zurzeit in der Gemarkung von Filsen heranreifen. Sie sind ein Produkt der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft unserer Heimat, entstanden vor mehr als 100 Jahren als Nachfolgekultur des Weinbaus. Viele von ihnen verraten ihre Herkunft schon durch ihren Namen: Da gibt es zum Beispiel die Perle von Filsen, die Geisepitter, die Bopparder Krächer oder die Geldlose.

Auf dem Erlebnispfad kann man leckere Kirschen direkt vom Baum genießen wie hier die sogenannte Perle von Filsen.

Foto: Gregor Landwehr

„Not macht erfinderisch“, so sagt der Volksmund, und tatsächlich trifft diese Weisheit auch auf die früheren Winzer hier am Rhein zu, die wegen der sich im 19. Jahrhundert ausbreitenden Weinbaukrise gezwungen waren, sich eine andere Erwerbsalternative zu erschließen. Heute sucht man diese alten Kirschnamen vergeblich in Supermärkten und an den Straßenverkaufsständen.

Obstbaumeisterin Hildegard Erhardt erläutert am Kirscherlebnispfad in Filsen die vielen verschiedenen Kirschsorten, die es einst am Mittelrhein in Hülle und Fülle gab, und die jetzt bei Filsen wieder angepflanzt wurden.

Foto: Andreas Jöckel

Viele Sorten sind in den vergangenen Jahrzehnten in Vergessenheit geraten und können, obwohl oft geschmacklich hervorragend, in Fruchtgröße und Ertrag nicht mit modernen Sorten mithalten. Sie werden nicht mehr nachgefragt, die alten Bäume gerodet und die Perlen des Mittelrheines verschwinden aus der Landschaft.

Damit diese einmalige Geschmacksvielfalt erhalten bleibt, wurden in der Filsener Gemarkung in den vergangenen Jahren mehr als 250 Kirschbäume neu angepflanzt, darunter mehr als 70 verschiedene regionale Sorten. Dort, wo es möglich war, hat man im Rahmen der Flurbereinigung die alten Kirschbäume stehen lassen, sodass sich dem interessierten Spaziergänger und Geschmackstester heute ein Mix an Obstbaukultur darbietet. Entstanden ist so der Filsener Kirschenpfad, ein etwa zwei Kilometer langer Erlebnisweg, auf dem die bundesweit einmalige Sortenvielfalt der Perlen des Mittelrheins zu entdecken ist. Ergänzt werden diese Eindrücke durch schöne Blicke in die grandiose Landschaft des Welterbetals.

Um den Menschen das alte Kulturgut Mittelrheinkirsche näher zu bringen und auch wieder schmackhaft zu machen, werden in Filsen während der Zeit der Kirschreife verschiedene Führungen über den Kirschenpfad angeboten.

Am Donnerstag (Fronleichnam), 31. Mai , findet um 14 Uhr eine für jedermann offene Genusswanderung zu den Sorten der Mittelrheinkirschen statt. Dabei kann man frische Kirschen vom Baum pflücken und genießen. Die etwa dreistündige Exkursion über den Filsener Kirschenpfad beginnt mit einem Kirschsecco zur Begrüßung und führt auf dem Rundweg zu verschiedenen Probierstationen. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 10 Euro, für Kinder ist die Teilnahme kostenlos. Treffpunkt ist der Dorfplatz von Filsen.

Am Sonntag, 3. Juni, wagen die Veranstalter etwas Neues. Unter dem Motto „Opas Kirschbaum und Omas Kirschsuppe“ richtet sich die Einladung an Großeltern und deren Enkelkinder sowie an Familien mit Kindern. Über Generationen hinweg sollen Geschichten rund um die Kirschen ausgetauscht werden. Dabei werden Kirschen und Kirschprodukte genossen. Auch dann beginnt der etwa dreistündige Spaziergang am Dorfplatz mit einem Begrüßungsschluck Kirsch-Dessertwein von der Mittelrheinkirsche oder Kirschsaft. Entlang des Weges warten verschiedene Probier- und Erlebnisstationen auf die Teilnehmer. Der Beitrag beträgt pro erwachsener Person 10 Euro, Kinder können kostenlos teilnehmen.