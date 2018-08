Gefiederte Gäste am Simmersee zu beobachten

Wer offenen Auges durch die Natur streift, kann selbst bei einem ganz normalen Spaziergang bemerkenswerte Beobachtungen machen.

Einer, der das lange Jahre schon von Berufswegen gemacht hat, ist der ehemalige Kreisveterinär Henning Kühnel. Auch wenn er schon lange im Ruhestand ist – sein Faible für die Natur und vor allem die Vogelwelt ist ungebrochen.

Gern ist er vor allem am Simmersee unterwegs und hat ein wachsames Auge darauf, was sich da alles an Federvieh tummelt. Und so manchen für unsere Breiten seltenen Vogel hat er dabei schon ausgemacht. Immer dabei: seine Kamera. Damit hält er die teilweise seltenen Gäste fest. So entdeckte er im Tal zwischen Altweidelbach und Wahlbach kürzlich einen Schwarzstorch und bannte ihn auf die Speicherkarte.

Ein Kormoran ist eher weniger selten. Vor allem Am Mittelrhein trifft man den Fischliebhaber recht häufig an. So ist ein Besuch des Vogels am Simmersee keine große Überraschung. Allerdings hatte Henning Kühnel das Glück ein Exemplar mit besonders hohem Anteil weißer Federn zu erwischen. Sind Kormorane normalerweise eher schwarz oder dunkelbraun. Diese dominieren auf der Nordhalbkugel der Erde. Bei der zweiten Färbungsvariante ist nur die Oberseite dunkel, die Unterseite aber weiß. Besonders ausgeprägt ist dies bei dem Kormoran, den Kühnel kürzlich am Simmersee beobachtete.

Ganz weiß dagegen ist der Silberreiher, der ebenfalls am Simmersee auf Fischfang ging. Die Flügelspannweite des bis zu 1,5 Kilo schweren Vogels kann zwischen 145 bis 170 Zentimeter betragen.

Und Weißstörche, die in unserer Region in den vergangenen Jahren immer häufiger beobachtet werden, hat der Vogelexperte auch vor die Linse seiner Kamera bekommen. In Gebroth weilte ein Storchenpaar auf einem Silo und hielt bereitwillig still für ein Familienfoto, das aber nur aus sicherer Entfernung möglich ist, denn die scheuen Zugvögel, die jedes Jahr wieder an ihre angestammten Nistplätze zurückkehren, fliegen schnell davon, wenn man ihnen zu nahe kommt. Henning Kühnel weiß darum und bleibt weiter auf der Pirsch. tor