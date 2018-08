Gauck brennt für Demokratie

Bundespräsident a.D. Joachim Gauck besuchte die Studierenden der Hochschule für Polizei auf dem Flughafen Hahn.

Im Tagungszentrum begrüßte ihn der oberste Dienstherr der Polizei Rheinland-Pfalz, Innenminister Roger Lewentz („wir platzen voller Stolz“) und freute sich auf spannende Gespräche zwischen dem hohen Gast und den Polizeikommissaranwärtern.

Denen war der Respekt vor dem Besucher anzumerken, doch sie waren bestens vorbereitet und hatten einzelne Themenbereiche sortiert, zu denen sie den ehemaligen Bundespräsidenten befragten. Joachim Gauck gelang es sofort durch seine lockere Art, das Eis zu brechen und mit den jungen Leuten in einen Dialog auf Augenhöhe zu treten.

Klare Kante zeigte Gauck, als ihn Polizeikommissaranwärterin Anne Zenz rundheraus fragte: „Wieviel Freiheit müssen wir bei Einsätzen extremen Gruppen gewähren, und wieviel müssen wir uns selbst gefallen lassen?“ „Möglichst wenig“, lautete Gaucks knappe Antwort prompt. Dann aber blieb der Bundespräsident a.D. doch länger beim Thema: „Je weniger wir die Rechtsordnung durchsetzen, desto mehr merken sich das diese Gruppen.

Wir müssen eine sehr breite Meinungsfreiheit ertragen, die Ansichten hervorbringt, die manchmal schrecklich sind“, stellte Gauck fest und wählte sogar noch eine eindeutigere Sprache: „Da möchte man manchmal kotzen.“

Wenn es Rechtsbrüche bei kritischen Einsätzen gibt, müsse die Polizei einschreiten, sagte Gauck, denn „wenn sie möglichst spät dazwischen gehen, dann stärken wir solche Gruppen umso mehr.“ Es sei leider so, dass „nicht jeder auf gutes Zureden reagiert“.

Dass sich das Einsatzbild der Polizei verändert hat in Zeiten von Terroranschlägen, dokumentierte auch eine Studentengruppe, die in voller Einsatzkleidung mit Schutzweste und Schutzhelm den Bundespräsidenten a.D. gegenüberstanden. „Gewalterfahrungen“ und „Bürgerpolizei vs. Terrorbekämpfer“ lauteten die Überschriften auf den Schautafeln der Arbeitsgruppe. Innenminister Roger Lewentz sprach die jüngsten Angriffe auf Einsatzkräfte wie Polizei, Feuerwehr und DRK an. Es sei nicht zu tolerieren, dass Menschen, die bei Einsätzen teilweise ihre Gesundheit und das eigene Leben riskierten, auch noch Angriffen ausgesetzt seien, betonte der Minister.

Friedel Durben, der Leiter der Hochschule für Polizei, sagte zu dem Thema, es ginge auch immer darum, dass die Bürger verstehen, warum eine Polizei aktiv wird. „Es ist ein ganz wichtiges Ziel hier bei uns, dass wir eine Polizei sein wollen, die erklärt, warum man einschreitet. Die Bürger müssen das nicht immer gut heißen, aber sie sollten es zumindest verstehen.“

„Und ich möchte, dass Sie verstehen, dass man alt sein und schon mit dem Kopf wackeln kann, aber trotzdem noch brennen kann für die Demokratie“, sagte Joachim Gauck. Und das tat er besonders bei der Frage, wie er dazu stehe, dass Pegida und andere rechts orientierte Gruppen mittlerweile den Slogan „Wir sind das Volk“ für sich verwenden. „Dieser Satz ist eigentlich der schönste der deutschen Politikgeschichte“, sagte Gauck, „aber wenn er von diesen rechten Spitzbuben verwendet wird, macht mich das sauer“.

Diejenigen, die ihn rufen, halten sich selbst für das Volk und würden „die da oben“, die Regierung als Spinner bezeichnen. „Immer nur rummeckern und keine Lösungen anzubieten, ist höchst undemokratisch. Was wollen die, wenn ihnen Europa nicht passt?“, wetterte Gauck, räumte aber gleichzeitig ein: „Wenn Probleme in der Mitte nicht ausreichend besprochen werden, befeuern wir die Rechtsradikalen.“

Doch Europa und das Bedürfnis nach Heimat seien keine Gegensätze: „Du darfst Pfälzer sein, aber auch Europäer, das geht zusammen.“

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler