Gäste lassen sich an Bord mal so richtig verwöhnen

„Leinen los“, hieß es zum zweiten Mal an der Landungsbrücke der Köln-Düsseldorfer für die Mittelrhein-Momente.

Auf dem größten Passagierschiff der weißen Flotte, der „MS Rhein-Energie“, startete die zweite Auflage der Mittelrhein-Momente-Gemeinschaftsveranstaltung. Am Deutschen Eck gegenüber der Festung Ehrenbreitstein genossen die Gäste bereits beim Ablegen eine traumhafte Kulisse. Mehrere hundert Weinfreunde und Feinschmecker ließen es sich nicht entgehen, sich an Bord des Eventschiffes verwöhnen zu lassen.

Es gab nicht nur die Facetten des Welterbetals im Glas zu kosten, sondern auch allerhand auf dem Teller, was vorzüglich mundete. Der Genuss stand im Mittelpunkt der sechsstündigen Veranstaltung. An Bord des Schiffes präsentierte sich das sommerliche Mittelrheintal von seiner besten Seite. Nachdem über Koblenz, Rhens, Brey und Spay die Wolkendecke etwas dichter war, lächelte die Sonne zwischen den Wolken hervor, als das Schiff den Bopparder Hamm passierte – und das Produkt, das dort wächst, begann in den Gläsern zu funkeln.

Rechts und links des Rheins gab es allerhand zu beobachten, und die meisten Gäste an Bord genossen den lauen Abend auf dem Sonnendeck. Höhepunkt sollte der Blick in der Dämmerung zum Loreleyfelsen sein. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes des Rheins musste das große Schiff zu Füßen der beleuchteten Burgen Rheinfels (St. Goar) und der Burg Katz (St. Goarshausen) umdrehen.

Es wurde etwas kühler auf dem Sonnendeck, und das Quartett „Nightingale“, das für Stimmung an Bord sorgte, verlegte die Unterhaltung von der Außenbühne auf die große Bühne des Hauptdecks. Hier waren die Winzer und Köche immer noch damit beschäftigt, die Gäste zu bewirten. Jeder Winzerbetrieb hatte drei gut temperierte Weine im Angebot, daneben gab es zur Begrüßung zwei verschiedene Sekte. Und wer sich nach 13 verschiedenen Speisen, darunter Fisch, Fleisch, Wild, süße Leckereien und der Hunsrücker Käsespieß „to go“ noch etwas bewegen wollte, konnte am Abend noch das Tanzbein schwingen.

So groß das Vergnügen für die Gäste an Bord war, so hart ist der Einsatz derer, die für den Genuss zu sorgen haben. Bis alle Gäste versorgt sind, verrichten Köche, Winzer und ihre Helfer Knochenarbeit. Und trotzdem geht es dabei immer sehr kollegial zu. Diesmal war beispielsweise ein Kollege erkrankt und konnte das von ihm vorbereitete Essen nicht selbst an Bord servieren. Kurzerhand sprang ein Kollege ein und übernahm in einer anstrengenden Doppelschicht dessen Essensstation.

Solches Engagement seitens der Veranstalter zahlt sich aus. Die Gäste waren rundum zufrieden. Anne und Hermann-Josef Dötsch aus Emmelshausen nutzten zum ersten Mal die Mittelrhein Momente an Bord. „Die Veranstaltung ist professionell organisiert, das Angebot an Speisen und Weinen ist sehr vielfältig. Ein rundum gelungener Abend bei sommerlichen Temperaturen, an den wir sicherlich noch oft zurückdenken werden“, sagen die Dötschs vor dem Anlegemanöver.

Begeistert waren die Gäste von der Möglichkeit, Shuttlebusse zu nutzen, die auf beiden Rheinseiten zum Einsatz kamen und dafür sorgten, dass sich niemand nach dem Genussabend noch ans Steuer setzen musste. Für einen kleinen Aufpreis konnten die Gäste so ihre sichere Anreise und den Nachhauseweg buchen.

Nach dem Anlegemanöver kurz vor Mitternacht, standen die Busse schon bereit. „Es war bombastisch. Nächstes Jahr fahre ich wieder mit“, sagte eine jüngere Teilnehmerin, die zum ersten Mal an Bord der „MS Rhein-Energie“ die Mittelrhein-Momente-Veranstaltungsreihe kennenlernen durfte. „Nächstes Jahr bin ich wieder mit von der Partie, wenn die Veranstaltung angeboten wird“, sagte die Frau während der Busfahrt nach Hause.

Während die Gäste schon auf dem Heimweg waren, hatte für das Personal an Bord längst die Nacharbeit begonnen. Köche, Servicekräfte und KD-Personal machten sauber, räumten auf und mussten ihr Equipment wieder in ihre heimischen Betriebe transportieren. Die logistische Aufwand ist für eine solche Veranstaltung immens.

Und es muss flott gehen, denn die MS Rhein-Energie muss am nächsten Tag schließlich wieder pikobello für ihre nächste Ausflugsfahrt bereitstehen, und die Köche und Winzer wollen ihre Gäste wie gewohnt bedienen. Während die Gäste vor dem Einschlafen noch einmal die Momente auf dem Schiff Revue passieren lassen konnten, musste das Personal an Bord noch die Finger fliegen lassen. Doch wenn die Resonanz so positiv ist, lohnt es sich.

Bei 27 Veranstaltungen der Mittelrhein Momente in diesem Jahr zeigen elf Top-Winzer und 13 Spitzenköche ihre Leistungsfähigkeit. Das Jahresprogramm ist bei den Mitgliedsbetrieben erhältlich oder auf www.mittelrhein-momente.de verfügbar

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach