Fusionsvertrag mit einer Gegenstimme abgesegnet

Aus unserem Archiv

Oberwesel

Die Lobby für eine Fusion entlang des Mittelrheins war in Oberwesel besonders stark. Viele Menschen dort hätten sich eine Fusion mit Boppard gewünscht. Nach dem gescheiterten Bürgerentscheid, der seinen Anfang in Oberwesel genommen hatte, stand der Oberweseler Stadtrat jetzt vor der Aufgabe, der Fusionsvereinbarung mit der VG Emmelshausen zuzustimmen – oder eben nicht. Am Ende waren sich fast alle einig.