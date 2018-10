Für jedes Töpfchen gibt es ein Deckelchen

Die Theatergruppe Gemünden Theater im Flecke (TiF) hatte in das Gemündener Bürgerhaus eingeladen. Auf dem Programm stand die Komödie in drei Akten von Bernd Kietzke „Männer im Herbst“. Regie führte Annette Kaiser.

Die Truppe von Theater im Flecke bot mit „Männer im Herbst“ einen überaus amüsanten Kampf der Geschlechter auf der Bühne. Foto: Gisela Wagner

Bei dem Lustspiel ging es um den Kampf der Geschlechter, der bei Boulevardkomödien immer für den nötigen Sprengstoff sorgt. Da der Inhalt so nah an der Wirklichkeit ist, und mancher Zuschauer sich insgeheim selbst erkennen konnte, wurde die Szenerie als besonders witzig empfunden. Es gab oft Szenenapplaus. Dabei wurden die frechsten Szenen am meisten beklatscht. Gekämpft wurde mit harten Bandagen, es wurde lautstark ausgeteilt, und da alles überspitzt dargestellt wurde, hatten die Theaterfreunde viel Spaß am Geschehen auf der Bühne.

Wie im richtigen Leben gab es auch hier ganz unterschiedliche Charaktere. Berta Backes, gespielt von Silke Christ, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, ihren Ehemann Heinz (Andreas Christ) fertigzumachen. Sie will ihn leiden sehen. Sie ist der Meinung: „Haustiere und Ehemänner bedürfen der besonderen Führung“. Und diese lässt sie ihm mit strenger Hand angedeihen.

Sämtliche Klischees werden in diesem Luststück, das eigentlich ein Drama ist, bemüht. Die skrupellose Scheidungsanwältin Verena Trenner (Sonja Kühnreich) fordert: „Ehemänner sollte man ohne Begründung nach 15 Jahren einschläfern lassen.“ Man fragt sich, wie viele Verletzungen geschehen sein müssen, um eine Beziehung so gründlich zu ruinieren.

Natürlich sind auch die Ehemänner, die im Stück vorkommen, keine Engel. Vergeblich sucht man den Urheber der „Kampfeshandlungen“. Neben Heinz Backes ist auch Charly Schulze (Hubert Gerigk) ein gebeutelter Ehemann, der gerade seine Scheidung zu bewältigen hat. Ihn verschlägt es ebenso in die Wohngemeinschaft wie Tizian von Bumholdt (Frieder Meyries). Während Charly sich für unwiderstehlich hält, Frauen diskriminiert und plump anmacht, ist Tizian ein harmoniebedürftiger Feingeist, der immer um Contenance bemüht ist und seine guten Manieren nie vergisst. Für die einen ist er ein Weichei, für die anderen ein Held.

Die dazugehörigen Ehefrauen Elvira von Bumholdt (Stefanie Gutenberger) und Constanze Schulze (Manuela Schmitt) gehen mit dem Scheidungskrieg ganz unterschiedlich um. Während sich die sensible Constanze nach einem romantischen Partner sehnt, wünscht sich die resolute Elvira einen ganzen Kerl.

Bei so viel Drama freut man sich als Zuschauer über die unverdorbene, neu aufkeimende Liebe zwischen Lilli Backes (Claudia Adam) und dem Postboten Jens Päckchen (Christian Beck), die, obwohl sie so viele schlechte Beispiele vor Augen haben, ganz romantische Gefühle füreinander entwickeln. Während die Scheidungsopfer mit allen Mitteln verhindern wollen, dass die jungen Leute denselben vermeintlichen Fehler machen wie sie selbst, nutzen die frisch Verliebten jede Chance der Gemeinsamkeit. Irgendwann entdecken auch die anderen Paare, dass Mann und Frau zusammengehören. Man muss nur den Richtigen finden. Sie wählen eine andere Konstellation, nach dem Motto: „Für jedes Töpfchen gibt es ein passendes Deckelchen.“ Zum guten Schluss sind alle glücklich und zufrieden. Sogar die Scheidungsanwältin erkennt, dass nicht alle nur gut oder schlecht sind. Sie rät den Paaren zu einer außergerichtlichen Einigung.

Annette Kaiser, die Regie führte, ist es hervorragend gelungen, die Laienspieler am richtigen Platz einzusetzen. Christian Beck und Frieder Meyries feierten ein gelungenes Debüt auf den Bühnenbrettern. Als Souffleuse agierte Angelika Schönfelder, um die Maske kümmerte sich Martina Adams, um die Frisuren Tine Maurer, für den Ton war Dieter Kaiser verantwortlich, für die Kamera Elke Roos. Die Bühnengestaltung war eine Gemeinschaftsarbeit.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Wagner