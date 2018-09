Frühlingsfeste diesmal im Winter

Gern hätten wir an dieser Stelle von voll besetzten Straßencafés, luftig gekleideten Besuchern und strahlendem Sonnenschein berichtet.

Frühlingsfeste bei Minustemperaturen 1 von 14 Bei Meinhardt in Sohren konnten Kinder mit dem Brennpeter kreativ werden. Im warmen Laden machte das Spaß. Foto: Thomas Torkler 2 von 14 Die Weihnachtsabteilung bei Kaefer war natürlich ebenfalls zu besichtigen. Und die passte zum griesgrämigen kalten Wetter. 3 von 14 Tulpen sind Frühlingsboten. Bei Kaefers in Sohren sorgte der Strauß zumindest ein wenig für Frühlingsgefühle. Foto: Thomas Torkler 4 von 14 Im Porzellanhaus Kaefer in Sohren gab es Vorführungen, Livemusik und allerlei günstige Angebote. Entsprechend hoch war der Betrieb im Laden – ganz nebenbei war es dort auch schön warm. Foto: Thomas Torkler 5 von 14 Wer sich Mühe gab, entdeckte tatsächlich ein paar Frühlings- und Osterboten in Simmers Innenstadt. Foto: Thomas Torkler 6 von 14 Ein kleines Bisschen Frühling präsentierte Judith Rüdinger im Haushaltswarenfachgeschäft in der Simmerner Oberstraße. Foto: Thomas Torkler 7 von 14 Ein heißer Tee beim neuen Geschäft Ayaz in der Fußgängerzone, wo es Rind- und Lammfleisch sowie Geflügel und jeden Dienstag frischen Fisch gibt, wärmte die Frühlingsfestbesucher. Foto: Thomas Torkler 8 von 14 Ein paar Besucher bevölkerten die Fußgängerzone in der Kreisstadt. Foto: Thomas Torkler 9 von 14 Die Whitehouse Family trotzte tapfer den Minustemperaturen und erwärmte die Zuschauer mit groovigen Rhythmen. Foto: Thomas Torkler 10 von 14 Die Vortour der Hoffnung hatte ihren Stand im Simmerner Schloss. Die Kümmerer verkauften allerlei Kleinigkeiten für den guten Zweck. Foto: Thomas Torkler 11 von 14 Die Autohändler präsentierten ihre Neuheiten diesmal nicht auf dem Schlossplatz, sondern baten angesichts der winterlichen Witterung die Interessenten in ihre Ausstellungsräume. Foto: Thomas Torkler 12 von 14 Ein Glühwein war das passende Getränk beim Frühlingsmarkt in Simmern. Foto: Thomas Torkler 13 von 14 In Simmern gibt es seit dem Wochenende wieder eine Anlaufstelle für Fahrradfahrer. Im Ausstellungsraum des ehemaligen BMW-Autohauses bietet Radsport Kipp das gesamte Sortiment rund um den Drahtesel. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Doch das wären. um einen der Lieblingsbegriffe des US-Präsidenten zu verwenden – „Fakenews“ gewesen. Die Wahrheit war dagegen eine traurige. Die beiden verkaufsoffenen Nachmittage am Sonntag entpuppten sich mehr als Winteraktionen, denn als Frühlingsfeste. Angesichts der Minustemperaturen und des Schnees, hatten viele Besucher es vorgezogen, daheim auf der Couch unter der warmen Decke zu bleiben.

Dabei hatten sich die Akteure in Simmern und Sohren jeweils viel Mühe gemacht, um den Besuchern viele Attraktionen zu bieten und einen gemütlichen Bummel zu ermöglichen. Doch gemütlich geht anders. „Aber was will man machen. Dagegen kommen wir nicht an. Man muss es eben nehmen, wie's kommt“, machte Hildegard Kaefer in ihrem Porzellanhaus gute Miene zur schlechten Laune von Petrus, der der Region noch einmal kaltes Winterwetter beschert hatte.

Einige Unentwegte unternahmen dann doch einen Spaziergang und statteten den Geschäften einen Besuch ab. Küchengerätevorführungen bei Kaefer in Sohren, wie auch bei Rüdinger in Simmern waren umlagert. Die Vorführer priesen ihr Gerät wortgewandt an, und die Hausfrauen hörten aufmerksam zu. Wüsste man nicht, dass die Ladeninhaberinnen beider Geschäfte es sich besser gewünscht hätten, könnte man fast behaupten, dass sie Nutznießer des Wintereinbruchs waren, denn der gute Betrieb in ihren Läden ließ die Schlussfolgerung durchaus zu.

Einiges los war auch bei Radsport Kipp in Simmern. Nachdem der Laden in den ehemaligen Räumen von Zweirad Acht vor einigen Wochen geschlossen hatte, präsentiert er sich nun in der geräumigen ehemaligen BMW-Ausstellungshalle in der Simmerner Automeile. War am Tag der Wiedereröffnung am Samstag hier schon jede Menge Betrieb, so traf dies auch auf den Frühlingsfest-Sonntag zu. Ein Zeichen, dass es Bedarf für einen gut sortierten Fahrradladen in der Kreisstadt gibt. Fahrradfahren ist eben in.

Mit dem Rad draußen ein paar Runden zu drehen und beispielsweise ein Elektrofahrrad auszuprobieren, das hatte sich Thomas Meinhardt in seinem Radladen in Sohren für seine Kunden so schön ausgemalt. Doch angesichts des Wetters hatte er darauf verzichtet und sich darauf beschränkt, seine Angebote zu präsentieren und es bei der mündlichen Beratung zu belassen.

Letztere hatte sich bei den Simmerner Autohändlern vom Schlossplatz verlagert. Dort, wo sich normalerweise alle aktuellen Fahrzeuge der Simmerner Autoverkäufer nebeneinander tummeln, herrschte triste „Übersichtlichkeit“. Kurzerhand hatten die Autohäuser ein oder zwei Fahrzeuge auf dem Schlossplatz stehen lassen, mit dem Hinweis für Interessenten, doch in den Ausstellungshallen vorbeizuschauen, was auch genutzt wurde.

Draußen in der Innenstadt gab es hier und da Glühwein oder heißen Tee, was eher für Weihnachtsmärkte typisch ist. Aber so gewärmt konnte man am Simmerner Kandelaber noch die Füße bewegen und im Rhythmus der Band Whitehouse Family mitwippen. Die Coverband unterhielt die Gäste der Innenstadt mit groovigen Songs bestens.

Und im Simmerner Schloss waren ebenfalls einige Stände aufgebaut, unter anderem von den Kümmerern der Vortour der Hoffnung, der Benefiz-Radtour für krebskranke Kinder. Und auch hier wurde die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, genutzt. Wer lange genug draußen gebummelt hatte, ging eben da hin, wo's schön warm war.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler