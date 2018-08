Frühe Sorten: Weinlese schon Ende August möglich

Sorgen machen sich die Winzer in Boppard und Spay in diesem Jahr über ein mögliches frühes Lesedatum. Ende August könnten bereits die frühen Sorten an der Reihe sein. Grund dafür ist das warme Frühjahr.

Die Entwicklung des Fruchtansatzes im Bopparder Hamm sahen sich die Winzer gemeinsam mit dem DLR-Berater Dr. Edgar Müller aus Bad Kreuznach an. Die Vegetation ist in diesem Jahr besonders weit fortgeschritten, sodass eine extrem frühe Lese möglich ist. Foto: DLR Bad Kreuznach

Im April und im Mai waren die Temperaturen deutlich höher als normal. Doch bis dahin hoffen alle auf einen nicht zu heißen Sommer, wenige Gewitter und ausreichende Wasserversorgung, damit sich der Jahrgang prächtig entwickeln kann. Auf einem guten Weg ist er.

Um den Johannestag am 24. Juni treffen sich die Winzer des Bopparder Hamms jedes Jahr, um gemeinsam mit einem Fachberater des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) den Vegetationsstand im größten Anbaugebiet am Mittelrhein, im Bopparder Hamm, zu beurteilen.

„In diesem Jahr war die Situation durchaus erfreulich. Weitestgehend ist alles bestens. An wenigen Stellen zeigt sich der Echte Mehltau, dem die Winzer Beachtung schenken sollten“, sagt Dr. Edgar Müller, Fachlehrer für Weinbau und zuständig für die Weinbau- und Rebschutzberatung in Bad Kreuznach.

Bemerkenswert ist für Müller der frühe Vegetationsstand, speziell im Bopparder Hamm. Die Weinanbaufläche am Mittelrhein ist diejenige im gesamten Dienstbezirk des DLR Bad Kreuznach, die in der Vegetation am weitesten fortgeschritten ist. Im DLR kommen Informationen von Nahe und Mittelrhein zusammen.

„Die Rebblüte ist schon längst vergessen. Sie dürfte im Bopparder Hamm Ende Mai abgeschlossen gewesen sein. Am Standort Bad Kreuznach haben wir das Blütenende am 2. Juni erfasst. Das ist das zweitfrüheste Blütenende seit Beginn unserer Aufzeichnungen im Jahr 1959, sowohl phänologisch als auch meteorologisch“, ergänzt Edgar Müller.

April war 4 Grad wärmer

Dafür verantwortlich ist das Traumfrühjahr. Im April war es rund 4 Grad zu warm, der Mai weitere zwei Grad über Normal. Das Resultat ist ein extremes Wachstum in den Weinbergen. Dazu gesellte sich eine ausreichende Wasserversorgung, sodass die Saison bislang für die Winzer recht anstrengend war. Wenig Zeit zum Verschnaufen hatten sie, intensiv waren das Aufheften und die Stockarbeit. Gewitter und hohe Luftfeuchtigkeitswerte waren weitere Begleiterscheinungen.

Für Müller entwickelt sich der aktuelle Jahrgang ähnlich wie 2007 und 2011. „Wir sind im gleichen Fahrwasser. Eine seriöse Prognose für den Herbst kann niemand stellen, das ist unmöglich. Dafür gibt es zu viele Gefahren, wie Hagel, Sturm und Sonnenbrand, die lauern“, sagt der Fachmann. Die vergangenen Tage waren einige Grad kälter im Bopparder Hamm. Die Vegetation darf durchaus mal langsam machen und verschnaufen. „Wir wollen keine extrem frühe Lese haben“, betont Müller.

Glimpflich davon gekommen waren die Weinberge vor gut zwei Wochen in der Nacht von Samstag, 9. Juni auf Sonntag, 10. Juni. 55 bis 60 Liter Wasser kamen am nördlichen Ende des Bopparder Hamms herunter.

Keine großen Hagelkörner

„Es gab keine größeren Erosionsschäden, ein bisschen Hagel hatte sich dazu gesellt, aber keine großen Körner. An Blättern und Trieben ist fast nichts sichtbar, einzelne Beeren sind angeschlagen“, lautet Florian Weingarts Bilanz der Gewitternacht, die überwiegend die Ortslage von Spay betraf. Lediglich ein paar Ausläufer erreichten die Weinberge im Bopparder Hamm. Anders war die Situation im Jungfeld des Weinguts Heilig Grab aus Boppard. „Bei uns sind zwei Lkw-Ladungen Boden weggelaufen. Ein Teil wurde aufgefangen, der Rest ist in der Kanalisation der Stadt Boppard gelandet“, sagt Jonas Schoeneberger.

Im Anschluss an ihren Rundgang stärkten sich die Winzer und am Weinbau Interessierte mit Wildbratwurst von den Jagdpächtern Ralf Schwammburg und Hegeringleiter Wolfgang Petersen, begleitet von edlen Tropfen aus dem Bopparder Hamm. Zur Unterhaltung spielte die Jagdhornbläsergruppe Ehrbachklamm, die ihre Probe an die Mandelsteinhütte in die freie Natur verlegt hatten.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach