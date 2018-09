Forstamt Simmern organisiert Treffen bei Bärenbach: Schüler lernen Wald und Natur kennen

Im Wald toben, spielen, wandern und ganz nebenbei noch etwas lernen, all das konnten rund 700 Schüler der dritten und siebten Klassenstufe aus Schulen des vorderen Hunsrücks am geografischen Mittelpunkt von Rheinland-Pfalz bei Bärenbach erleben.

Mehr als 700 Schulkinder verbrachten einen lehrreichen und spannenden Nachmittag bei den Waldjugendspielen am geografischen Mittelpunkt des Landes bei Bärenbach.

Foto: Ralf Lieschied

Die Waldjugendspiele Rheinland-Pfalz werden von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz und Landesforsten in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sowie dem Bildungsministerium durchgeführt. Zahlreiche Sponsoren unterstützen die Veranstaltungsreihe finanziell und mit Sachleistungen.

Die Verpflegung aller Teilnehmer übernahm auch in diesem Jahr wieder das Führungsunterstützungsbataillon 282 der Bundeswehr aus Kastellaun, das mit zahlreichen eifrigen Helfern, einer Feldküche, Sanitätern und weiterer technischer Ausrüstung angerückt war.

Zum 33. Mal organisierte das Forstamt Simmern die Waldjugendspiele bei Bärenbach. Die 36 angereisten Schulklassen verteilten sich mit ihren zugelosten fachkundigen Begleitern, den Forstpaten, auf drei Parcours mit jeweils elf Stationen. Hier gab es Informationen, Aktivitäten und Fragen in den drei Themenbereichen „Nachhaltigkeit und Waldfunktionen“, „Waldbäume“ und „Ökologie/Wildtiere“. Außerdem konnten sich die Klassen in sportlichen Teamaufgaben messen. Dabei waren viele Stationen mit Spezialisten besetzt, die die Moderation des jeweiligen Fachgebietes übernahmen. Eine zusätzliche Aufgabe konnten Klassen schon im Voraus erledigen: Zum Thema „Wald bewegt“ waren Kunstwerke aus Naturmaterialien zu gestalten und zu fotografieren.

Die so dokumentierten Werke wurden bereits vor dem Veranstaltungstermin von einer qualifizierten Kunstjury bewertet. Hier siegte die Klasse 3 der Grundschule Mastershausen und gewann das Preisgeld in Höhe von 150 Euro. Bei den siebten Klassen überzeugte das Kunstwerk der Klasse 7 c der Realschule plus Oberwesel. Auch diese Klasse erhielt ein Preisgeld in gleicher Höhe für die Klassenkasse. Außerdem flossen die erreichten Punkte aller am Kunstwettbewerb teilnehmenden Klassen in die Gesamtwertung ein.

Nach dem Mittagessen wurden den Klassen die Teilnahmeurkunden überreicht. Die höchste Punktzahl der jüngeren Teilnehmer hatte die 3 b der Grundschule Kastellaun erreicht, dicht gefolgt von den Schülern der Klasse 3 der Grundschule Mastershausen und der Klasse 3 d der Grundschule Kastellaun. Bei den älteren Schülern gewannen die 7 b des Kant-Gymnasium Boppard vor der Klasse 7 c der Realschule plus Oberwesel. Den dritten Platz belegte die Klasse 7 a der Fritz-Straßmann-Realschule plus in Boppard.

Die drei jeweils besten Klassen konnten sich über Preisgelder für die Klassenkasse und über Sachpreise freuen. Diese Preise wurden zum größten Teil von Sponsoren zur Verfügung gestellt. Die Gewinnerklassen erhielten zusätzlich Siegerplaketten und je einen Gutschein für den freien Eintritt im Zoo Neuwied.

Zur Siegerehrung bedankte sich Forstamtsleiter Uwe Schikorr bei der Gemeinde Bärenbach, den Sponsoren, dem Führungsunterstützungsbataillon 282, dem Standortleiter Ralf Lieschied und den mehr als 70 teilweise ehrenamtlichen Helfern: „Ohne ihr Engagement wäre die Durchführung einer solch großen Veranstaltung nicht möglich gewesen“.