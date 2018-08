Finnen haben Freu(n)de am Rhein gefunden

Angehende Erzieher der Berufsbildenden Schule Boppard (BBS) und angehende Tourismusfachleute aus Finnland haben seit dem Herbst 2016 am Erasmus-Plus-Projekt mit dem Motto „Erlebnis – mit allen Sinnen“ teilgenommen.

Großer Tag an der Berufsbildenden Schule Boppard: Nach fast zwei Jahren präsentieren Schüler und Lehrkräfte die Ergebnisse des Erasmus-Plus-Projektes. Foto: Suzanne Breitbach

Vor wenigen Tagen fand die Abschlusspräsentation in Boppard statt.

Das Erasmus-Plus-Projekt ist ein EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Junge Menschen sollen über das Programm wichtige Schlüsselkompetenzen für die persönliche und berufliche Entwicklung erlangen. Sie sollen Lust dazu bekommen, die Zukunft der EU mitzugestalten. 21.000 Euro hat die EU für das Projekt für die Schulen in Boppard und Finnland lockergemacht. Damit wurden nicht nur Fahrtkosten und Übernachtungen finanziert, sondern auch die EDV aufgerüstet, eine Kamera für Videos und Fotos angeschafft sowie ein hochwertiges Mikrofon, das für die Videokonferenz unter den Schulen notwendig wurde.

„Hier bekommt der europäische Gedanke ein Gesicht, hier wird dieser Gedanke greifbar, erhält eine tragfähige Basis, die wir gern fortsetzen möchten“, sagte Schulleiterin Gabriele Wingender zur Begrüßung der Festgäste. Mit dabei die Projektteilnehmer (Erzieher im zweiten Jahr der schulischen Ausbildung) und bereits einige Schüler, die gerade mit dem Bildungsgang gestartet sind. Im Beisein der finnischen Lehrerin Pirkko Karvonen, den beiden finnischen Schülerinnen Pinja und Jade (alle von der Berufsschulklasse Touristik des in Tampere/Finnland ansässigen Vocational College Tampereen Kaupunki), Landrat Marlon Bröhr und Bürgermeister Walter Bersch sowie der beteiligten Lehrkräfte der BBS Boppard, Antje Bartsch, Christiane Lörsch und Volker Buchberger, wurden die Ergebnisse des Projektes vorgestellt.

Entstanden ist während der fast zwei Jahre ein gemeinsam entwickeltes digitales Handbuch, eine sogenannte Toolbox, die Lehrer Volker Buchberger vorstellte. In drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Finnisch) werden darin Übungen zu den Themen Erlebnispädagogik, Natur, Umwelt und Sinneserfahrungen angeboten. Sehr wertvoll sind die Kontakte, die zwischen jungen Menschen aus Finnland und Deutschland entstanden sind, ebenso unter den Lehrkräften der beiden Schulen. Kurze Videos, Fotos und viele Informationen wurden zusammengetragen, die künftig von Institutionen in der ganzen EU genutzt werden können.

Die angehende Erzieherin Lisa Persch erläuterte die Erfahrungen, die die Schüler in Finnland und in Deutschland beim Klettern, Wandern und Waldhäuserbau gesammelt haben. „Die Kulturen in Deutschland und in Finnland sind sehr unterschiedlich. Wir haben zu Beginn des Projektes verhalten Englisch gesprochen. Mithilfe von Videokonferenzen, E-Mails und viel Schriftverkehr zwischen Finnland und Boppard sind wir im Umgang mit der englischen Sprache lockerer geworden. Themen waren die unterschiedlichen Schulsysteme der beiden Länder, das Essen, Getränke, Traditionen. Sehr offen und gastfreundlich waren die Finnen beim Empfang der deutschen Delegation. Sie haben ihre Arme geöffnet, es war eine sehr freundliche Begegnung“, schildert die Schülerin, die gemeinsam mit Mitschülern ihre Kompetenzen im Umgang mit Gästen aus einem fremden Land und die Kommunikation in einer anderen Sprache deutlich verbessern konnte.

„Der Start in die Projektarbeit war auch für die finnische Schule nicht leicht, was von Jahr zu Jahr besser wurde“, berichtete Lehrerin Pirkko Karvonen. Touristiker und Erzieher – beide haben voneinander viel lernen können. Was unternehmen Touristen in Deutschland? Bislang hatten die Finnen den Eindruck, dass Deutschland ein langweiliges Industrieland sei.

„Nach dem ersten Besuch waren wir überrascht, wie interessant Deutschland ist. Die Kultur, die Burgen am Rhein, neue Erlebnisse und Erfahrungen haben wir mitgenommen“, ergänzt die Lehrerin. Finnische Touristiker können Deutschland als Destination empfehlen. Hervor hob Pirkko Karvonen die gute Projektleitung von Christiane Lörsch. „Wir haben neue Freunde gefunden und sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagte Karvonen zum Abschluss.

Die Schülerinnen Carolina Jäger und Ramona Heid führten durch das abwechslungsreiche eineinhalbstündige Programm, bei dem keine Langeweile aufkam. Viel Spaß hatten die Festgäste an den erlebnispädagogischen Übungen mit Winkelholzstücken und einem Ball, um eine Pipeline zu einem Plastikbecher zu bauen. Beim anschließenden Imbiss übernahmen sechs Schüler des Berufsvorbereitungsjahres den Service der Festgäste, wo sie eine erste Wertschätzung ihrer Arbeit erfuhren.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach