Feuerteufel hat es auf Grundschule abgesehen

Aus unserem Archiv

Simmern

In der Kreisstadt treibt ein Feuerteufel sein Unwesen. Ganz offensichtlich hat er die Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule am Stadtrand auf dem Flachsberg im Visier. Dorthin musste die Feuerwehr am Samstag und Sonntag ausrücken. Erst wurde eine Dixi-Toilette abgefackelt, einen Tag später brannte ein Müllcontainer. Das Klosett hatte eine Baufirma an der Rückseite der Schule aufgestellt, weil mit den Sommerferien die Bauarbeiten zur Errichtung einer neuen Mensa begonnen haben (unsere Zeitung berichtete).