Festival in Simmern: Showtänze der Extraklasse in der Hunsrückhalle

Der Karnevalverein Simmern (KVS) hatte am Wochenende zum 9. Showtanzfestival in die Hunsrückhalle eingeladen.

In drei Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 50 Tanzgruppen, stellten sich die Mitglieder des KVS einer riesigen logistischen Herausforderung. Allein beim Programm am Samstagabend traten 19 Tanzgruppen in den Kategorien Damen- und Gemischte Tanzgruppen im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Am Nachmittag stellten sich die Kinder- und Jugendgruppen vor, und am Freitagabend maßen sich die Gardetanzgruppen untereinander. Monatelange, intensive Vorbereitungen waren der Veranstaltung vorausgegangen.

Dieter Stumm vom KVS führte zügig durch das Abendprogramm. Er gab Informationen zum Tanz und stellte die Gruppen kurz vor. So erfuhren die Zuschauer die Altersstruktur, wie lange die Formationen bestehen und mit wieviel Tänzerinnen und Tänzern sie an den Start gehen.

Professionelle Teilnehmer

Die Aktiven zeigten sich allesamt äußerst professionell, sodass der Auf- und Abbau mit dem jeweiligen Equipment, das jede Showtanzgruppe selbst mitbringt, reibungslos funktionierte. Kaum hatte eine Tanzgruppe die Bühne verlassen, hatte bereits die nächste Aufstellung genommen, und schon konnte der neue Tanz beginnen. Es war ein Nonstop-Programm mit einem Höhepunkt nach dem anderen.

Wer den Show- und Gardetanz liebt, war in Simmern genau richtig, denn hier zeigte sich weit über die Kreisgrenzen hinaus, wer in diesem Genre Rang und Namen hat. Kunstwerke auf der Bühne Bei den Showtänzen waren der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. „Mexiko – Lasst die Seelen tanzen!“, „Star Wars – Möge der Tanz mit euch sein“, „Schamanen“, „Cirkus – Manege frei“, „Marionetten erwachen zum Leben“, „Starlight Express“ und „Peter Pan – Fliegt mit uns nach Nimmerland“, waren nur einige der Themen, die tänzerisch umgesetzt wurden.

Die Tänze waren allesamt Bühnenkunstwerke, die bis in Detail hinein sorgfältig ausgearbeitet und qualitativ sehr anspruchsvoll gestaltet waren. Die Gruppen zelebrierten ihre Tänze mit viel Hingabe und waren alle tadellos vorbereitet. Im strahlenden Outfit mit wirkungsvollem Make-up und fantasievollen Kostümen mit Glitzer und Prunk, mit Leuchteffekten und Wandelbarkeit, boten sie einen atemberaubenden Mix an Sprüngen und Drehungen, an wirkungsvollen Schrittkombinationen und Balancen.

Das pulsierende Tempo der Musik, die genau auf die Bewegungen abgestimmt war, trieb die Aktiven an. Es wurden immer wieder originelle Überraschungsmomente in die Aufführungen eingebaut, hoch aufstrebende Menschenpyramiden gehören mittlerweile zum Standard, auch Aktive die unvermittelt durch die Luft fliegen, sah man immer wieder.

Zusammenfassend kann man die Veranstaltung als ein einmaliges Bühnenfeuerwerk bezeichnen, das mit viel Leidenschaft dargeboten wurde. Nathalie Kremer, Sylke Porombka, Julia Grund, Heike Schell und Corinne Cziomer bildeten die Jury. Manchmal unterschieden nur Nuancen über den Sieg. Es war keine leichte Aufgabe für die Fachfrauen, die jeweilige Entscheidung zu treffen, zumal viele verschiedene Kriterien in die Bewertung einflossen. Zu guter Letzt wurden die Sieger prämiert und mit Pokalen ausgezeichnet.

Bei den Damen kam „Experience“ vom TuS Kriegsfeld mit dem Tanz „Alien Invasion – The Return“ auf Platz 1 mit überragenden 530 Punkten. Platz 2 belegte mit 462 Punkten das ZDF-Ballett von der Zotzenheimer Dorf-Fassenacht mit dem „Baustellenwahnsinn – wir tanzen härter, als wir hämmern!“ Den Pokal für Platz 3 mit 446 Punkten und den für den Publikumsliebling, konnte die Gruppe Nijeco vom Dorf- und Verschönerungsverein Hochstätten und dem Tanz „Hot Stuff“ erringen.

Bei den gemischten Gruppen kam mit 517 Punkten Unexpected vom TV Raumbach und dem Tanz „La hanta esta muy loca“ auf Platz 1; es folgte mit 495 Punkten die Revived Generation vom TSV Armsheim-Schimsheim mit dem Tanz „We're flying high – Kommt, lasst uns fliegen!“. Und Platz 3 kamen mit 472 Punkten die Wild Cats vom TuS Laubach mit dem Tanz „Schamanen“.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Wagner