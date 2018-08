Ferien genießen und sich beruflich orientieren

Berufsorientierung zum Nulltarif gibt es in den Sommerferien für rund 100 Schüler ab der Klassenstufe 9 im Rhein-Hunsrück-Kreis auf dem Campingplatz Schinderhannes in Hausbay.

Hoher Besuch zur Camp-Eröffnung aus Mainz: Staatssekretärin Daniela Schmitt (3. von rechts) reiste in den Hunsrück, um mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Mit dabei IHK-Regionalgeschäftsführer Knut Schneider (links) und Bürgermeister Peter Unkel (rechts). Foto: Suzanne Breitbach

Bereits zum dritten Mal öffnete das Regio-Camp seine Tore für Jugendliche, die eine spannende ein- oder zweiwöchige Ferienfreizeit verbringen und sich gleichzeitig über ihre Karrieremöglichkeiten, verbunden mit einer Berufsausbildung informieren möchten.

In Zusammenarbeit mit Unternehmen, Schulen und Hochschulen, Kammern, Organisationen und Vereinen findet eine kostenlose Berufsinformation und -vorbereitung für die Teilnehmer statt. Betriebe aus der Region informieren über die unterschiedlichen Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten und präsentieren einen exklusiven Blick in die Produktion. „Teste deine Fähigkeiten und finde deine Talente heraus“, ist das Motto des Camps. In diesem Jahr ist die IHK-Regionalgeschäftsstelle Simmern der Projektträger.

Zur Eröffnung des Camps reiste Staatssekretärin Daniela Schmitt (Wirtschaftsministerium) in den Hunsrück. „Heute geht das Camp in die dritte Runde. Eine Woche Superprogramm mit Workshops, Firmenbesichtigungen und Partys steht Euch bevor. Nutzt die Superwoche. Wir vom Wirtschaftsministerium haben einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro gewährt. Hier habt Ihr die Chance, Euch zu vernetzen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz“, sagte Daniela Schmitt. Gleichzeitig dankte sie Harald Düster (Sebapharma) und dem Lions Club Dieblich als Ideengeber und die erste Umsetzung. Die Weiterentwicklung des Camps erfolgt in diesem Jahr federführend durch die IHK Regionalgeschäftsstelle in Simmern durch Knut Schneider. Für das außergewöhnliche Projekt haben sich bereits Nachahmer interessiert, die Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium aufgenommen haben.

200 Euro pro Teilnehmer

Maximal 20.000 Euro steuert das Wirtschaftsministerium zur Finanzierung der beiden Campwochen bei. 200 Euro gibt es pro Teilnehmer. Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich mit zehn Prozent an den Kosten der Berufsberatung (maximal 5400 Euro). Über das Budget der Industrie- und Handelskammer Koblenz, Geschäftsstelle Simmern, fließen 15.000 Euro in das Projekt ein. Den Rest übernehmen die beiden Lions Clubs Dieblich und Rheingoldstraße sowie weitere Sponsoren.

Geschlafen wird in Dreiergruppen im Zelt, professionelle Betreuer von „Rock your life“ aus Köln unterstützen das Campleben. Bekocht wird das Camp durch den Campingplatzbetreiber. Lars (15 Jahre alt) aus Lahnstein) und Jannis (14) aus Wüschheim haben sich mit einem dritten Jungen zu einer Zeltgemeinschaft zusammen gefunden. Bei beiden Schülern haben die Eltern den Vorschlag gemacht, für eine Ferienwoche ins Camp zu gehen und sich beruflich zu orientieren.

Während Lars auf dem Weg zum Abitur ist und ein Studium zum Lehrer in Erwägung zieht, zieht es Jannis nach der Mittleren Reife zur Ausbildung in den IT-Bereich. Einen fahrbaren Untersatz hat er schon, was noch fehlt, ist der Führerschein. Er erhofft sich mehr Aufschluss durch eine eintägige Betriebsbesichtigung, für die er sich angemeldet hat. „Die Ankunft am Sonntag war ganz cool, besser als wir gedacht haben“, zeigten sich die beiden Zeltkollegen zufrieden am Montagvormittag nach der offiziellen Camperöffnung.

Erster Kontakt zu Betrieben

Berufsberatung vor Ort gibt es auf der Terrasse des Regio-Camps. Unentschlossene werden von Ursula Dreher-Hack nach ihren Interessen und Stärken befragt. „Hier haben Jugendliche Gelegenheit, mit den teilnehmenden Betrieben in einen ersten Kontakt zu treten. Eine Chance, die die Schüler nutzen sollten“, sagt die Berufsberaterin von der Agentur für Arbeit.

Für den Beruf als Fluggerätemechaniker werben Lucas Demant und Friedhelm Tatsch von der Firma Haitec, die jährlich acht Auszubildende einstellen möchten. Sie begleiten fünf Jugendliche aus dem Camp zum Flughafen Hahn in ihre Wartungshalle für Flugzeuge. Hier sollen die zukünftigen Schulabsolventen erstmals die Luft der Arbeitswelt schnuppern. „Präzision ist gefragt, und Ordnung muss sein“, sagen die beiden Haitec-Mitarbeiter. Insgesamt 22 Betriebe aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der angrenzenden Landkreise werben für ihre Ausbildungsstellen, informieren bei Vorträgen und kommen gern mit den baldigen Schulabsolventen ins Gespräch.

Der Freizeitspaß kommt im Camp nicht zu kurz. Der See des Campingplatzes bietet sich dafür an. In diesem Jahr soll ein Hausboot während der beiden Campwochen entstehen, zumal die Verantwortlichen einen besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit legen.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach