Feierliche Neueinsegnung der Pfarrkirche Beltheim

Unter dem Gedanken „Unsere Pfarrkirche gehört zu Beltheim“ wurde am Palmsonntag unter großer Beteiligung der Bevölkerung die Pfarrkirche Sankt Goar nach der Renovierung neu eingesegnet.

Foto: Pfarramt Kastellaun

Pastor Benno Wiederstein, der unter der Assistenz von Diakon Gerhard das Festhochamt zelebrierte, nannte die Renovierung der Kirche eine eindeutige Positionierung in einer Zeit, die nach Orientierung sucht: „Wir sagen damit: Die Kirche gehört zu Beltheim.“

Der feierliche Gottesdienst wurde mitgestaltet vom Musikverein Beltheim unter der Leitung von Stefan Hickmann und vom Kirchenchor Sankt Cäcilia Beltheim unter der Leitung von Harald Braun sowie von verschiedenen Gruppierungen der Pfarrei. Jürgen Zorn vom Verwaltungsrat stellte die Renovierungsarbeiten im Einzelnen vor und machte Angaben zu den finanziellen Aufwendungen.

Die Renovierung kostet 191.710 Euro, wobei das Bistum 94.860 Euro sowie die Architektenkosten übernimmt. Die Pfarrgemeinde hat einen Eigenanteil von 96.850 Euro zu schultern und wird dabei großzügig von der Ortsgemeinde unterstützt. In naher Zukunft führen die Räte der Pfarrei eine Haussammlung durch. Glückwünsche seitens der evangelischen Kirchengemeinde überbrachten die Presbyter Astrid Gräf und Thomas Schare. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Heddi Engel dankte allen Mitfeiernden und allen Förderern der großen Aktion. Sie lud im Anschluss an die Festlichkeiten zu einem Imbiss und Umtrunk in und vor der Kirche ein. Allenthalben war zu hören: „Das war ein großartiges Fest bei strahlendem Sonnenschein!“