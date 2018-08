Fall Abuev quält sich weiter: Kreisrechtsausschuss ist gefragt

Im Fall des Simmerner Kirchenasyls wird die Kreisverwaltung keine „Abhilfe“ schaffen. Die Ausländerbehörde sieht keine Veranlassung, im Rahmen ihres Ermessensspielraums die Passpflicht im Streit um das Aufenthaltsrecht der Familie Abuev zu ersetzen. Damit dürfte der aus Tschetschenien stammende Ruslan Abuev mit seinen vier Kindern noch für längere Zeit im Kirchenasyl der evangelischen Kirchengemeinde Simmern bleiben – auf 30 Quadratmetern.

Vater Ruslan Abuev ist mit seinen vier Kindern seit Anfang Februar in Simmern im Kirchenasyl – als dieses Foto der Familie gemacht wurde, lag noch Schnee. Seit mehr als zwölf Wochen lebt die Familie in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde.

Foto: Werner Dupuis

Das Kirchenasyl wird seit Anfang Februar gewährt. Der Fall landet wohl frühestens Ende Mai vor dem Kreisrechtsausschuss – oder vor Gericht.

Doch keine zügige Entscheidung

„Das Verfahren soll zügig fortgesetzt werden“, hatte der zuständige Dezernent der Kreisverwaltung, Hans-Joachim Jung, noch Mitte März gegenüber unserer Zeitung erklärt. Jung schilderte in diesem Gespräch die Möglichkeit, dass im Rahmen einer Abhilfeprüfung der Streitfall beigelegt werden könnte. Dies ist nicht geschehen. Die Verwaltung bekräftigt stattdessen auf Anfrage (siehe unten), dass sie an der Ablehnung eines Aufenthaltstitels für die Familie Abuev festhält.

Gemäß Paragraf 25a des Aufenthaltsrechts wäre es der Behörde im Rahmen ihres Ermessens möglich, die sogenannte Passpflicht zu ersetzen und damit der Familie den Aufenthalt zu gewähren. Dies wird abgelehnt. Die Pässe sind und bleiben der entscheidende Punkt in diesem Verfahren.

Landrat Marlon Bröhr hat betont, dass die Familie lediglich Pässe vorlegen müsse, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Dies wurde mit teils erheblichem Aufwand und unter Kenntnis der Verwaltung auch versucht. Drei Pässe für die beiden jüngsten Töchter und den Vater liegen inzwischen auch vor, der laut Paragraf 25a maßgebliche Pass für den 16 Jahre alten Sohn fehlt aber (wir berichteten). Für den Grünstädter Anwalt Alexander Dauch, der die Familie berät, ist es „völlig unverständlich“, dass die Verwaltung die in zwei von fünf Fällen fehlende Passpflicht nicht ersetzt.

„Das Absehen von der Passpflicht ist explizit im Gesetz vorgesehen“, sagt Anwalt Dauch, „es ist nach Sinn und Zweck des Gesetzes, von der Passpflicht abzusehen. Diese Gesetzesregelung hat auch nachvollziehbare Gründe. Denn falls ein Elternteil es verschuldet haben sollte, dass kein Ausweis für eines der Kinder vorliegt, darf dies dem Kind nicht zur Last gelegt werden. Das Ersetzen der Passpflicht für das Kind dürfte in einem solchen Fall nicht verweigert werden.“ Dauch verweist explizit darauf, dass die gesetzliche Regelung die Situation für Kinder und Jugendliche in diesem Zusammenhang gesondert von den Eltern betrachtet – einem Kind dürften Fehler der Eltern nicht zur Last gelegt werden.

Fünf Personen leben auf rund 30 Quadratmetern Der mit dem Mandat der Familie Abuev betraute Anwalt Alexander Dauch kritisiert das Verhalten der Ausländerbehörde scharf. Gerade mit Blick auf die seit Langem belastende Situation für die Familie äußert er Kritik. Die fünfköpfige Familie teilt sich eine Gesamtfläche von etwa 30 Quadratmetern. Eine Hälfte dieser Fläche ist als Aufenthalts-, Speise- und Lebensraum eingerichtet, der zweite, optisch abgetrennte Teilbereich dient dem Schlafen. Auf rund 15 Quadratmetern sind hier fünf Betten untergebracht. Zum Vergleich: Der gängige Bemessungsstandard von sozialem Wohnraum würde für fünf Personen bei bis zu 105 Quadratmetern liegen.

Der Fall zieht sich in die Länge. Seit Anfang Februar ist die Familie Abuev im Kirchenasyl der evangelischen Gemeinde. Engagiert kümmert sich ein Team aus der Gemeinde um den Vater und dessen vier Kinder. In den vergangenen Wochen haben sich der VfR Simmern, der sich seit Beginn um den einmalig erscheinenden Fall bemüht, und die Kirchengemeinde stark eingesetzt. Der Verein, der sich die Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher zur Aufgabe gemacht hat und dafür wiederholt ausgezeichnet wurde, hat den Streit um das Aufenthaltsrecht frühzeitig öffentlich gemacht. Der VfR hätte sich, wie bis zuletzt immer wieder erklärt wurde, über einen offenen Dialog mit der Verwaltung gefreut. Der VfR bedauert, dass von drei Schreiben an Landrat Bröhr nur eins überhaupt beantwortet wurde.

Die Kirche, die seit fast zwölf Wochen Asyl gewährt, bemüht sich darum, dass die Familie trotz der Ausnahmesituation einen erträglichen Lebensalltag hat. Sowohl Familie als auch Helfer verhalten sich dabei zurückhaltend und sparen mit Worten der Kritik. Der Fall wirft dennoch Fragen des Umgangs auf. Eine ist, weshalb es sechs Wochen dauerte, bis die Verwaltung durch den zuständigen Dezernenten Hans-Joachim Jung endgültig klärte, dass die Kinder die Schule besuchen dürfen? Eine weitere offene Frage: Warum erklärte die Behörde Mitte März, dass bis zum Abschluss des laufenden Widerspruchsverfahrens „keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen“ geplant sind, lehnte es aber ab, für diesen begrenzten Zeitraum eine förmliche Duldung auszusprechen?

Weiterhin keine förmliche Duldung

Eine Duldung hat Anwalt Dauch bereits Anfang Februar gefordert. Dauch betont im Gespräch mit unserer Zeitung einmal mehr sein Unverständnis. „Eine Duldung auszusprechen wäre möglich, wenn man es denn wollte“, sagt er klar. Eine förmliche Duldung hatte auch die Kirche verlangt. Die Verwaltung ist diesem Ansinnen nicht nachgekommen.

An der Bewertung der Sachlage hat sich seit Bekanntwerden des Falles wenig geändert – obwohl sich die Familie mehrfach nachweislich um Pässe bemüht hat, wie Anwalt Dauch betont. Jetzt ist der Kreisrechtsausschuss gefragt.

Von unserem Chefreporter Volker Boch