Fall Abuev: Parteiübergreifend appellieren Politiker an den Landrat

Im Zusammenhang mit dem Kirchenasyl in Simmern fordern verschiedene Kreispolitiker Landrat Marlon Bröhr dazu auf, im Sinne der betroffenen Familie und im Rahmen des „vom Gesetzgeber vorgesehenen Gestaltungsspielraums“ zu handeln. Bröhr solle seine Verwaltung dazu anzuweisen, die strittige Passpflicht zu ersetzen. Dies hatte die Verwaltung bislang abgelehnt (wir berichteten).

Seit mehr als drei Monaten setzt sich der VfR Simmern für seinen jungen Mitspieler Islam Abuev, dessen drei Schwestern und seinen Vater ein – jetzt appellieren verschiedene Kreispolitiker an Landrat Marlon Bröhr. Archiv

Foto: Werner Dupuis

Am Dienstagabend wandten sich mehrere, unter anderem im Kreistag vertretene Regionalpolitiker in Form eines eindringlichen Appells an Landrat Bröhr. Unterzeichnet wurde der Appell von Roger Mallmenn im Namen der Fraktion Die Linke, von Michael Maurer im Namen der SPD-Fraktion, von Stefan Wickert im Namen der Fraktion der Freien Wähler sowie von Kreistagsmitglied Willi Bohn (Grüne) und Daniela Lukas-von Nievenheim vom Kreisvorstand der Grünen. Dem Aufruf schloss sich nach dessen Bekanntwerden am Dienstagabend der VfR Simmern an, der sich seit vielen Wochen für die Familie einsetzt.

Passt das zum „gelobten Land“?

„Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Bröhr“, beginnt das persönlich an den Verwaltungschef gerichtete Schreiben. „Das Kirchenasyl der Familie Abuev dauert nun schon fast drei Monate. Die durch die drohende Abschiebung schon sehr belastete fünfköpfige Familie lebt seitdem auf 30 Quadratmetern zusammen. Wir sind beschämt und betroffen darüber, dass Solches in unserem Kreis, dem ,gelobten Land', möglich ist.“

Hintergrund des Appells ist, dass die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung zuletzt auf Anfrage das Ergebnis ihrer internen sogenannten Abhilfeprüfung bekannt gemacht hat. Die Verwaltung wird demnach keine „Abhilfe“ schaffen und die Pässe im Rahmen ihres Ermessens nicht „ersetzen“. Stattdessen soll der Fall nun vor dem Kreisrechtsausschuss verhandelt werden – voraussichtlich frühestens Ende Mai. Falls es so kommt, würde das Kirchenasyl dann bereits gut vier Monate andauern.

Die Fakten des Falles sind weithin erörtert, wie auch die Urheber des Appells deutlich machen: „Wir führen die hinreichend bekannten Umstände – die gute Integration der Familie, die schulischen Leistungen der Kinder, usw. – an dieser Stelle nicht weiter aus, all dies ist hinreichend bekannt. Wir sind der Auffassung, dass es oberstes Ziel sein muss, die menschenunwürdigen Lebensumstände der Familie Abuev zu beenden und ihnen zu ermöglichen, ihr Leben in Sicherheit so zu führen, dass Eltern und Kinder ihren guten Weg in unserem Kreis fortsetzen können.“

Verschiedene offene Fragen

Zuletzt hatte unsere Zeitung dargestellt, dass der Vater mit seinen vier Kindern seit Anfang Februar auf einer Fläche von insgesamt 30 Quadratmetern lebt. Etwa die Hälfte dieser Gesamtfläche ist als Schlafbereich abgetrennt, auf 15 Quadratmetern schlafen die fünf Personen. Vor diesem Hintergrund und der lange nicht klar beantworteten Frage, ob die Kinder ihre Schule besuchen dürfen, war immer wieder Kritik am Verhalten der Behörde geäußert worden. So warf der Verein der Kreisverwaltung vor, den Fall „aussitzen“ zu wollen, gerade auch der die Familie betreuende Anwalt Alexander Dauch bemängelte das Vorgehen der Ausländerbehörde stark. Immer noch offen ist, ob dem Anwalt in ausreichendem Maß Akteneinsicht gewährt wurde. Unstrittig ist, dass die Verwaltung in diesem Fall einen Ermessensspielraum hat.

„Wir fordern Sie hiermit auf, die Verwaltung anzuweisen, ihren vom Gesetzgeber vorgesehenen Gestaltungsspielraum zu nutzen, die Passpflicht zu ersetzen und der Familie den Aufenthalt zu gewähren“, verlangt der Appell.

Von unserem Chefreporter Volker Boch