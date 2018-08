Fall Abuev: Behörde besteht weiter auf Passpflicht

Keine Änderung der gegensätzlichen Positionen gibt es im Fall Abuev. Verschiedene Kreispolitiker hatten in der vergangenen Woche einen Appell an Landrat Marlon Bröhr gerichtet, dass dieser den Gestaltungsspielraum der Kreisverwaltung im Sinne der Antragsteller berücksichtigen solle und in dem Aufenthaltsrechtsverfahren fehlende Pässe ersetzen solle. Dazu wird es nicht kommen, wie der Landrat im Kreisausschuss bekräftigte. „Die Passpflicht ist entscheidend“, festigte Bröhr im Kreisausschuss die Position der Ausländerbehörde.

Seit Februar befindet sich der aus Tschetschenien stammende Vater mit seinen vier Kindern im Kirchenasyl der evangelischen Kirchengemeinde Simmern, hier symbolisch dargestellt durch die Stephanskirche. Die Positionen im Streit um das Aufenthaltsrecht sind unterdessen unverändert.

Appell forderte Einlenken

Hintergrund ist der Streit um einen Aufenthaltstitel für die seit Anfang Februar im Kirchenasyl lebende Familie Abuev in Simmern. Der Appell verschiedener Kreispolitiker zielte vor der Kreisausschusssitzung explizit darauf ab, dass Landrat Bröhr im Sinne der Familie einlenken könne und den Gestaltungsspielraum der Behörde zugunsten der gut integrierten Familie auslegen würde. Eine solche Möglichkeit, Pässe bei Anträgen auf einen Aufenthaltstitel zu ersetzen, sieht der Gesetzgeber vor. Die maßgebliche Rechtsnorm legt die Entscheidungskompetenz in das Ermessen der zuständigen Verwaltung.

„Die Passpflicht ist entscheidend“, untermauerte Bröhr im Kreisausschuss nun noch einmal die Position der Ausländerbehörde – eine Absage an den Appell. „Wenn der Pass da wäre, wird schnell alles gut“, erklärte Bröhr. Er führte aus, dass eine Passpflicht grundsätzlich ersetzt werden könne. „Ersetzen kann ich den Pass aber nur, wenn es keine Konsulate mehr gibt.“ Im Aufenthaltsgesetz ist dies so ausschließlich nicht formuliert. Diese Auslegung des maßgeblichen Paragrafen widerspricht insbesondere auch dem Rechtsverständnis des Anwalts der Familie. Nach dem Gesetz sei zu berücksichtigen, ob und in welchem Maß sich ein Antragsteller um Pässe bemüht habe, argumentiert der Anwalt. Nach seiner Auffassung ist dies im Fall Abuev mehrfach geschehen. Angesichts dokumentierter gescheiterter Bemühungen bei den Konsulaten könne die Ausländerbehörde die Pässe ersetzen.

Die Position der Verwaltung bleibt unverändert. „Wir können nicht abhelfen“, sagte Bröhr, „der Landrat kann hier nichts tun.“ Im Kreisausschuss zeigte er Verständnis für das Bemühen um die Familie, richtete aber auch selbst „einen Appell“ an die Urheber des Appells: „Sie haben diesen einen Fall vor Augen, aber es gibt Hunderte.“ Bröhr betonte, dass der Familie bis zum Ende des laufenden Widerspruchsverfahrens keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen drohten. Damit könne die Familie in ihre Wohnung zurückkehren. Dies hatte die Verwaltung im Gespräch mit unserer Zeitung bereits Mitte März erklärt, woraufhin sowohl Kirche als auch der Anwalt der Familie die Ausländerbehörde dazu aufforderten, eine förmliche, rechtlich verbindliche Duldung für den maßgeblichen Zeitraum auszusprechen. Dies lehnt die Kreisverwaltung ab.

Ministerium setzt auf Kooperation

Das Mainzer Integrationsministerium und auch das Bundesamt für Migration sind, wie Landrat Bröhr im Kreisausschuss erklärte, „vom ersten Tag des Kirchenasyls in den Fall eingeweiht“. Im Ausschuss fragte Wolfgang Wagner (CDU) in diesem Zusammenhang, ob das Ministerium dem Landrat eine Weisung erteilt habe, ob die Kreisverwaltung also angewiesen worden sei, im Rahmen des Kirchenasyls beispielsweise eine Abhilfelösung zu schaffen. Dies verneinte Bröhr. Auf Anfrage erklärt dazu das Ministerium: „Das Verfahren ist vor dem Kreisrechtsausschuss anhängig. Das Ministerium setzt auf eine kooperative Zusammenarbeit mit den Kommunen und strebt einverständliche Lösungen an. Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen besteht keine Veranlassung, eine Weisung zu erteilen.“ Aus Sicht der Fachaufsicht ergeben sich somit aktuell keine Anhaltspunkte, dass das Ausländerrecht falsch angewendet wurde. Zuletzt war das Ministerium wegen Eingriffen in Abschiebeverfahren, unter anderem durch Weisungen, politisch erheblich unter Druck geraten. In diesem Fall wird wohl der Fortgang im Kreisrechtsausschuss genau beobachtet.

Allgemein erklärt das Ministerium zur strittigen Passfrage im Fall Abuev: „Eine wesentliche Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist die Erfüllung der Passpflicht.“ Weiter heißt es: „Die Entscheidung, wann die Erfüllung der Passpflicht nicht mehr zumutbar ist, trifft die zuständige Ausländerbehörde.“ Im laufenden Widerspruchsverfahren ist nun der Kreisrechtsausschuss gefragt. Dieser wird wohl auch die Frage bearbeiten, ob die Passpflicht im Rahmen des Ermessens ersetzt werden kann oder nicht.

