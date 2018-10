Fähre Niederheimbach: Spezialbagger ermöglicht sicheres Anlegen

Vom „Menzi Muck M 545“ hatte Fährbetreiber Michael Schnaas bis vergangenen Montag noch nie etwas gehört. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich ein sogenannter Schreitbagger.

Er kommt dort zum Einsatz, wo herkömmliche Bagger aufgrund der Geländegegebenheit nicht verwendet werden können. „Es musste was passieren“, sagt Schnaas gegenüber unserer Zeitung. Die Anfahrt der Autofähre Niederheimbach hinterm Lorcher Werth gestaltete sich immer komplizierter, angesichts des anhaltenden Niedrigwassers im Rhein.

Die Fähre hat eine Breite von ungefähr 10 Metern. Und kurz vor der Anlegestelle im rechtsrheinischen Lorch bestand nur noch eine etwa 12 bis 15 Meter breite „Schneise“, durch die Michael Schnaas seine Fähre manövrieren musste, ohne auf Grund zu laufen. Durch den niedrigen Wasserstand und die Ablagerungen unterhalb der dortigen Insel im Rhein wurde das Fahrwasser immer flacher. „Wir kamen an unsere Grenzen, was unsere Fähre betrifft“, sagt Schnaas.

Zum Einsatz kam dann eine geländegängige Spezialmaschine. Suchen musste Schnaas nicht lange. In Bad Salzig betreibt Horst Vogel sein Tiefbau-Unternehmen, das auf zahlreiche Arbeiten spezialisiert ist, von der Teichentschlammung über Weinbergsbau bis hin zu Fischtreppen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen stellte laut Vogel den Kontakt her, und so machte sich der Allrad Schreitbagger am vergangenen Dienstag an die Arbeit.

Der „Menzi Muck M 545“ baggerte am Dienstag von 14.30 Uhr bis 23 Uhr und noch einmal am Samstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr. Die Maschine hat eine sogenannte Wat-Tiefe von 2 Metern.

Keinesfalls Routine

Für den Tiefbauunternehmer Horst Vogel war der Einsatz keinesfalls Routine: „Man tastet sich halt langsam vor“. 1,3 bis 1,4 Meter tief stand sein Bagger an manchen Stellen am Ende der Arbeiten im Rhein. „Wir haben rausgeholt, was rauszuholen war bis zum Fels“, berichtet Vogel. Jetzt dürfte der Fährbetreiber in dem Fahrbereich unterhalb des Lorcher Werths wieder gut einen Meter Wassertiefe vorfinden.

Spaziergängern und Radfahrern am Ufer sowie Schiffspassagieren bot sich ein kurioses Bild. Mitten im Rhein stand ein Bagger und ging seiner Arbeit nach. Aus der Ferne betrachtet, hatte es den Anschein, als könne die Maschine übers Wasser fahren. Die Räder standen halb im Wasser. Es gab keine schwimmende Unterlage – was auch gar nicht funktionieren würde, denn das schwere Gerät hätte zu viel Tiefgang und würde sofort auf dem flachen Grund im seichten Uferbereich aufsetzen.

Nicht so der M 545 des schweizer Herstellers Menzi Muck, der seine besonderen Fähigkeiten seinem ausgeklügelten Hightech- Chassis und dem patentierten Baggerarm verdankt. Diverse Hydraulikzylinder ermöglichen es dem Schreitbagger, seine Räder und Füße jedem Gelände anzupassen. In einigen Ländern wird die Maschine auch Spinnenbagger genannt.

„Nach Abschluss der Arbeiten kann man wieder halbwegs normal manövrieren“, sagte Micheal Schnaas. Wieviel den Fährbetreiber der Auftrag an das Spezialunternehmen kosten wird, wusste Schnaas am Samstagmorgen noch nicht. „Keine Ahnung, ich hab' nicht gefragt und nur gesagt, bagger“, macht Schnaas deutlich, dass ihm letztendlich gar keine Wahl blieb: Entweder baggern oder den Betrieb vorübergehend einstellen. Was rechnet sich besser?, lautete die Frage.

Einen Einnahmeverlust muss der Fährbetreiber daher so oder so einkalkulieren. Laut Auskunft des Tiefbauers kann Schnaas mit einem mittleren vierstelligen Eurobetrag rechnen. Die Kosten muss auf jeden Fall der Fährbetreiber zahlen, denn der hat dafür Sorge zu tragen, dass der Verkehrsweg sicher und zuverlässig befahren werden kann. Die öffentliche Hand, hält sich da vornehm zurück – auch wenn es sich sich um ein Stück Verkehrsinfrastruktur handelt, das wie eine Straße öffentlich befahren wird.

Anlegerampe wird immer höher

Trotz der nun erfolgten Vertiefung des Fährwegs kann Michael Schnaas noch nicht ganz aufatmen. Er hofft darauf, dass der Rhein bald wieder mehr Wasser führt, denn die Anlegestelle am linken Rheinufer in Niederheimbach könnte bei weiter sinkendem Wasserstand das nächste Problem heraufbeschwören. „Die Rampe ist viel zu hoch. Durch das Niedrigwasser wird sie immer höher. Der Anleger befindet sich noch genau in dem Zustand, wie ihn mein Urgroßvater vor 125 Jahren vorgefunden hat. Da hat sich über die Jahre nichts verändert“, sagt Schnaas.

Und dann kommt da noch das nächste Hochwasser hinzu: Die jetzt freigebaggerte Engstelle vor Lorch kann bei einem Hochwasser ganz schnell wieder versanden, denn an der Stelle unterhalb des Lorcher Werths, die sich weitab von der Fahrrinne für die Binnenschifffahrt befindet, herrscht ruhiges Flachwasser mit geringer Strömung – ideal für die Schwebstoffe, die sich in Ruhigwasserzonen absetzen. Die tiefe Fahrrinne hält sich durch die starke Strömung dagegen quasi selbst frei. „Es ist möglich, dass der Bereich beim nächsten Hochwasser erneut zugeschwemmt wird und Herr Schnaas wieder baggern muss“, sagt Horst Vogel.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler