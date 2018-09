Aus unserem Archiv

Zum Evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach gehören rund 33.000 Protestanten auf dem Hunsrück und an der Mosel in derzeit 29 Kirchengemeinden. Der Kirchenkreis ist in die vier Kooperationsräume Mosel, Kastellaun, Kirchberg-Sohren und Simmern-Rheinböllen gegliedert. Sitz des Kreiskirchenamtes ist Kirchberg.