"Essen auf Rädern" in Boppard ist umgezogen

Jeden Werktag wird im Bopparder Stadtgebiet das „Essen auf Rädern“ des Caritasverbands zu 50 älteren oder kranken Menschen geliefert. Das Ausliefern übernehmen 53 ehrenamtliche Helfer in wechselnder Besetzung.

Ehrenamtliche „Essenskuriere“ helfen in Boppard für die Caritas dabei, älteren und kranken Menschen das „Essen auf Rädern“ nach Hause zu liefern.

Foto: Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe

Gekocht und portioniert wurden die warmen Mahlzeiten über lange Zeit von einem anderen sozialen Träger. Nachdem dieser die Zubereitung in eine weiter entfernte Zentralküche verlagert hatte, konnte er den Caritas-Mahlzeitendienst trotz allen guten Willens nicht mehr bedienen. Das war im Mai vor knapp drei Jahren.

Eine Alternative war damals vor Ort nicht zu finden, so organisierte der Caritasverband die Versorgung neu. Dafür griff er zurück auf vorgegarte und tiefgekühlte Mahlzeiten in versiegelten Portionsschalen. Vor der Verteilung werden die Mahlzeiten in speziellen Öfen auf die richtige Temperatur gebracht.

Das Erwärmen der Speisen übernehmen – wie schon seit jeher die Anlieferung – heute die Ehrenamtlichen. Auch diese Aufgabe schultern die ehrenamtlichen „Essenskuriere“ mit bemerkenswertem Engagement, wie Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel betont. Einen Raum für die Großküchenöfen stellte zunächst Otto May, Inhaber des Bopparder Rewe-Markts, kostenlos zur Verfügung. Wegen längerfristig geplanter Baumaßnahmen konnte dies indes aber nur eine Lösung auf Zeit sein.

Kürzlich stand also ein Umzug an. Und auch dabei war der Caritasverband nicht auf sich allein gestellt: Dechant Herrmann-Josef Ludwig öffnete bereitwillig die Türen des Gemeindezentrums „St. Michael“ in der Rheinallee. Die Kirchengemeinde St. Severus beherbergt dort die „Essen auf Rädern “-Küche für die Zukunft.

Da auch beim Erwärmen und Verladen der Portionsschalen gewisse lebensmittelhygienische Standards gelten, waren Umbauten nötig. Dabei zeigten sich die Stadt Boppard und der Ortsbezirk großzügig: Bürgermeister Walter Bersch bewilligte 2000 Euro, Ortsvorsteher Martin Strömann schoss die verbleibende Summe von rund 1800 Euro zu. Die Kirchengemeinde begleitete wiederum die Renovierung. Insbesondere Dieter und Gaby Weiler, Hausmeisterehepaar im Gemeindezentrum, packten beherzt mit an. „Die Solidarität, die wir in Boppard erleben durften, ist gewiss keine Selbstverständlichkeit“, betont Victoria Müller-Ensel. „Durch die Hilfe der vielen Mitstreiter ging die strukturelle und räumliche Weiterentwicklung unseres Mahlzeitendienstes im laufenden Betrieb und fast unbemerkt vonstatten.“

So habe der Veränderungsprozess, der in den vergangenen drei Jahren lief, für die Essenskunden in Boppard und seinen Ortsteilen keinerlei Einschränkung gebracht, resümiert die Caritas-Chefin. „Dies ist umso wichtiger, weil ‚Essen auf Rädern‘ ein enorm wichtiger Baustein für die Versorgung im Alter darstellt.“

Mehr Infos zu „Essen auf Rädern“ bei Ursula Ritt (Caritas-Sozialstation) Tel. 06747/937.714; E-Mail u.ritt@caritas-rhn.de