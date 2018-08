Erstes Abitur am Ausonius-Gymnasium gefeiert

Sehr gelungen und niveauvoll gestaltete der erste Abiturjahrgang des Ausonius-Gymnasiums Kirchberg seinen Abiturball unter dem Motto „The Great Abi – 13 Golden Years“ in der Stadthalle.

Stolze Abiturienten in feiner Abendgarderobe auf der Bühne der Kirchberger Stadthalle: Das Ausonius-Gymnasium feierte gebührend seine erste Reifeprüfung. Foto: KGS Kirchberg

Die Moderatoren Tim Blecking und Eduard Schlecht führten eloquent und humorvoll durch das unterhaltsame Abendprogramm.

Die Schulleitung stellte in einer Rückschau einerseits die Entstehungshistorie der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg (KGS), insbesondere des Ausonius-Gymnasiums dar, andererseits ließ sie die wichtigsten Stationen aus der Schulzeit der Abiturienten Revue passieren. Auch die Ehrengäste, Regierungsschuldirektor Lothar Bonin und der Erste Kreisbeigeordnete Reinhard Klauer, übermittelten dem Abiturjahrgang ihre Glückwünsche.

Höhepunkt des Abends war die feierliche Übergabe der Reifezeugnisse. Besondere Würdigung erfuhren die Leistungen von Alina Kuhn, die mit der Traumnote 1,0 ihr Abitur ablegte, sowie die von Johanna Gerhard und Laura Jochum mit jeweils 1,3.

Einzelpreise verliehen

Aufgrund ihrer hervorragenden Fachkenntnisse im MINT-Bereich erhielten folgende Schüler Ehrenpreise: Niklas Hähn (Fonds der chemischen Industrie), Laura Jochum (Deutsche Physikalische Gesellschaft), Johanna Gerhard (Deutsche Gesellschaft für Biologie), Alina Kuhn (Deutsche Mathematikervereinigung). Laura Jochum erhielt darüber hinaus für ihre Erfolge bei Jugend forscht und ihre Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich ein MINT-EC-Zertifikat mit Auszeichnung.

Des Weiteren wurden die Leistungen von Hannah Klein in Geschichte geehrt. Anita Buss und Sander Schaper bestachen mit ihren Fähigkeiten im Bereich der Bildenden Kunst. Der Präsident des Sportbunds Rheinland, Volker Desch, überreichte Alina Kuhn den Pierre Coubertin Preis für hervorragende sportliche Leistungen.

Der Förderverein zeichnete einerseits das soziale Engagement von Henriette Gladen und Laura Jochum aus, die sich in außergewöhnlicher Weise als Stufensprecherinnen für ihren Jahrgang engagierten, andererseits Niklas Hähn, der seit vielen Jahren Ämter der Schülervertretung über die Landes- bis hin zur Bundesebene bekleidete. Den Ehrenpreis der Bildungsministerin Stefanie Hubig, vergeben für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule, ging verdient an Laura Jochum. Nach dem offiziellen Teil fanden die Leistungskurse Zeit, sich von ihren Lehrkräften zu verabschieden.

Schauspielerische Leistungen

Die gute und persönliche Atmosphäre zwischen Schülern und Lehrern kam in unterhaltsamen und kreativen Darbietungen zur Geltung. Höhepunkte im Programm waren der Lehrersketch, in dem Kollegen mit bislang nicht bekannten schauspielerischen Leistungen brillierten, eine musikalisch inspirierte Rückschau auf die Oberstufenzeit und der energiegeladene, choreografisch exzellente Men-Dance, der nach großem Beifall noch eine Zugabe darbot. Im Anschluss feierten die Abiturienten bis zum frühen Morgen weiter und freuten sich über ihr bestandenes Abitur.