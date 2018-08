Erste Abiturienten an der Waldorfschule

Einigen Eltern war es wichtig, dass ihre Kinder das Abitur auch an der Freien Waldorfschule in Kastellaun machen können. Seit dem Jahr 2013 wurde an dieser Möglichkeit gearbeitet. Zuerst musste die Genehmigung zur Einführung der Oberstufe durch den Bund der Freien Waldorfschulen erteilt werden. Dann ging es darum, geeignete Pädagogen zu finden, die die von der staatlichen Aufsichtsbehörde, der ADD in Koblenz, geforderten Voraussetzungen erfüllten. Das ist nun geschafft. Und somit können alle staatlichen Abschlüsse – von der Berufsreife, der Mittleren Reife bis zum Abitur, den Waldorfschulabschluss eingeschlossen – angeboten werden.

Lukas Gail aus Norath, Alex Krohn aus Bergenhausen, Marie Zock aus Rheinbay sowie Johanna und Maria Daubner aus Tellig sind die ersten Abiturienten von der Waldorfschule in Kastellaun.

Foto: Waldorfschule

Für Schüler, die das Abitur anstrebten, war damals beabsichtigt, mit den Partnerschulen in Mainz oder Otterberg zu kooperieren. Dort sollten die Schüler die Klassen 11 bis 13 absolvieren und die Abiturprüfungen ablegen. Doch es kam anders. Schon bei der Schulgründung war es der starken Initiative der Gründungsmitglieder zu verdanken, dass die Freie Waldorfschule in Kastellaun in einer Rekordzeit von nur zwei Jahren Vorbereitung 2007 mit dem Schulbetrieb beginnen konnte.

Und so war es auch bei dem Prozess, das Abitur anbieten zu können. Heike Hampel, die als Klassenlehrerin in der Oberstufe an der Freien Waldorfschule Kastellaun tätig ist und dort auch den Förderbereich leitet, koordinierte die Bestrebungen in vielen Gesprächen. Es galt, Lehrer zu finden, die die entsprechenden Oberstufenfächer anbieten konnten. Daneben mussten sie aber auch die Qualifikation mitbringen, die staatlichen Abiturprüfungen abnehmen zu dürfen.

Viele Steine mussten aus dem Weg geräumt, Hürden überwunden werden. Diese Herausforderung hat die Schulgemeinschaft mit Engagement, Optimismus, Geduld, Vertrauen und Fantasie gemeistert.

Als der Schule dann nach einer intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit im Januar 2017 die Genehmigung durch die regionale Arbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen erteilt wurde, gab es immer noch eine, die wichtigste Hürde zu nehmen. Es galt nun auch die ADD, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz zu überzeugen. Schulrat Lothar Bonin erteilte nach kritischer Prüfung die benötigten Beschäftigungsgenehmigungen für die Pädagogen. „...dient die Erteilung doch ausschließlich der Qualitätssicherung, um den Schülern eine möglichst optimale Schulausbildung zu gewährleisten“, sagte Bonin.

Im April 2018 konnten dann die ersten Abiturprüfungen in den Grundfächern Chemie und Kunst abgenommen werden. Weitere Grundfächer waren neben Geschichte und Mathematik auch Englisch und Französisch. Unter Beweis stellen mussten die fünf „Pioniere“, die seit Beginn an der Waldorfschule waren, ihr Wissen auch in den Leistungsfächern Deutsch und Biologie.

Jetzt konnte es erstmals in der Burgstadt die Abiturfeier geben. An den Feierlichkeiten im Atrium nahmen auch der Verbandsgemeindebürgermeister von Kastellaun, Christian Keimer, Landrat Marlon Bröhr sowie Lothar Bonin von der ADD teil.

Die Abiturientin Maria Daubner, eine Schülerin der ersten Stunde, erinnert sich in ihrer Rede zu den Feierlichkeiten an die ersten Schulwochen: „Der erste Unterricht fand im Wald und auf der Wiese statt, da die Klassenräume noch nicht fertig waren.“

Der aus Norath stammende und ebenfalls Schüler der ersten Stunde, Lukas Gail, schickte im Namen der Abiturienten einen großen Dank an ihre Lehrerin Elke Wölbert, die großen Anteil am Gelingen des Vorhabens „allgemeine Hochschulreife“ hat. Die Entwicklung der Schüler und der Schule fasste Johanna Daubner unter dem Motto „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!“ zusammen.

Mit ihrer Kamera die gemeinsame Schulzeit begleitet, konnte Marie Zock aus Rheinbay einen kurzen filmischen Beitrag vorführen. Humorvoll blickte sie in ihrer Rede auf die einzelnen Lehrer mit all ihren Besonderheiten zurück. Richard Daubner aus Tellig, der nicht nur Vater der beiden Abiturientinnen Johanna und Maria ist, sondern auch Vorstandsvorsitzender der Schule von der ersten Stunde an, zog abschließend den Hut vor den erbrachten Leistungen der fünf Abiturienten.

Informationen zur Freien Waldorfschule Kastellaun im Internet unter www.fws-kastellaun.de