Erhält das Weseler Stadion einen Kunstrasen?

Im Oberweseler Stadtteil Dellhofen wird kein neues Spielfeld für das Fußballtraining des SV Vesalia 08 Oberwesel entstehen. Die Pläne für das Projekt, das mit einer Umkleide neben dem Multifunktionsfeld errichtet werden sollte, hat der Oberweseler Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beerdigt – auf den Vorschlag des Sportvereins selbst. Denn er sieht Kosten und Nutzen „in keiner sinnvollen Relation zueinander“, wie es in einem Schreiben heißt, das der Abteilungsleiter Fußball, Lennart Schuck, an Stadtbürgermeister Jürgen Port gerichtet hat.

Der SV Vesalia Oberwesel möchte keinen neuen Hybridrasenplatz in Dellhofen bekommen, sondern regt an, die Rasenfläche des Rhinelanderstadions in ein modernes und ganzjährig bespielbares Kunstrasenspielfeld umzuwandeln.

Das Spielfeld wurde im Rahmen der Dorferneuerung in Dellhofen geplant. „Ich bedauere es nach wie vor, dass nun dieser Rückzieher seitens des Vereins gemacht wird“, betonte Port. Die Stadt habe sich sowohl bei der Kreisverwaltung als auch bei der SGD dafür eingesetzt, und für eine entsprechende Priorisierung. „Von der B- bis zur D-Jugend hätten wir spielen können mit Hybrid. Auch in den Winter hinein“, sagte der Stadtbürgermeister.

Der ursprüngliche Plan war allerdings ein anderer: Zunächst sollte in Dellhofen ein 50 mal 70 Meter großes Kunstrasenkleinspielfeld entstehen, das ganzjährig bespielbar ist. Doch es stellte sich heraus, dass das Projekt keine Zuschüsse von der Kreisverwaltung erhalten würde. Denn dafür müsste der Kunstrasenplatz im Jahr mindestens 1800 Stunden genutzt werden.

Nach einem Gespräch im Dezember 2017 wurde deshalb statt eines Kunstrasens ein Hybridrasenfeld ins Auge gefasst, also ein Spielfeld aus Gras, das sich in einem Kunstfasergeflecht verwächst. Der Sportverein signalisierte damals auch seine Zustimmung. Am 2. April aber folgte die Kehrtwende.

Denn das Kernproblem, mit dem sich der Sportverein konfrontiert sieht, ist der Trainings- und Spielbetrieb im Herbst und Winter. Im Frühjahr und Sommer trainiert die Vesalia im Rhinelanderstadion, ist aber auf drei Arbeitstage in der Woche beschränkt, weil die Rasenfläche gepflegt werden muss. Von November bis März müssen die Seniorenteams aber nach Winzberg und Damscheid und die Jugendmannschaften in die Halle ausweichen und ihre Trainingszeiten entsprechend den vorhandenen Hallenkapazitäten reduzieren.

Der Hybridrasen löse dieses Problem nicht, schreibt der Verein, da dieser in den Wintermonaten nicht als Trainingsplatz geeignet sei. Nachweislich könne auch bezweifelt werden, dass ein Hybridrasen dauerhafte Vorteile gegenüber einem Naturrasen bei der Belastungsresistenz aufweist. „Die Vesalia wird nahezu keinen Nutzen aus einem Hybridrasen in Dellhofen erzielen können, wir sehen vielmehr die Gefahr, dass der Platz eine unzureichende Nutzung erfahren wird, sodass das hohe finanzielle Engagement in keiner Art und Weise zu rechtfertigen ist“, schreibt der Abteilungsleiter Fußball.

Der Sportverein regt stattdessen an, die Rasenfläche des Rhinelanderstadions in ein Kunstrasenspielfeld der neuesten Generation umzugestalten. „Dieser Platz in Oberwesel könnte ganzjährig genutzt werden, und er könnte darüber hinaus auch an sieben Tagen in der Woche Verwendung finden für unseren Verein, da ein deutlich reduzierter Pflegeaufwand damit verbunden wäre“, heißt es in dem Schreiben. Ein solcher Platz würde den Bedarfen des Sportvereins und des Schulsports vollumfassend gerecht werden.

Seit den 70er-Jahren befindet sich das Stadion im Besitz der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel. Damals ging es von der Stadt ins Eigentum der Verbandsgemeinde über. Jetzt sei im Rahmen der Verhandlungen zur Kommunalreform ein geeigneter Zeitpunkt und eine realistische Chance gekommen, den Platz zurück in die Zuständigkeit der Stadt zu holen, schreibt der Sportverein. Die Zeiten für den Schulsport würden sich vertraglich garantieren lassen. „Nach unserem Kenntnisstand entrichtet die Stadt Oberwesel bereits heute mit rund 20.000 Euro im Jahr für den Standortvorteil des Rhinelanderstadions einen Löwenanteil der anfallenden Kosten.“

Auch die Umstände bezüglich des Hochwassers hätten sich geändert. Darauf wies CDU-Stadtratsmitglied Maximilian Jäckel hin. Kunstrasenspielfelder der neuen Generation könnten grundsätzlich auch in hochwassergefährdeten Gebieten errichtet werden. Zuvor hieß es immer, dass man im Rhinelanderstation wegen Hochwasser keinen Kunstrasen bauen könnte. „Deshalb wollten wir auch nach Dellhofen gehen“, so Jäckel.

„Oberwesel besteht nicht nur aus dem Vesalia-Verein“, gab Karl-Heinz Botens von den Freien Wählern zu bedenken. „Hat schon mal jemand mit den Schulen gesprochen, wie das mit der Verletzungsgefahr ist?“, fragte er in die Runde.

Über den Vorschlag der Fußballabteilung der Vesalia, die aus 60 aktiven Senioren- und mehr als 100 Jugendspielern besteht, wird sicher noch zu diskutieren sein. „Bis 2020 wird da nichts laufen, das ist klar“, sagte Stadtbürgermeister Jürgen Port schließlich zum Zeitrahmen. Denn erst zum 1. Januar 2020 soll die Fusion über die Bühne sein.

