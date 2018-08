Erfolgsgeschichte, die Früchte trägt

Das Prinzip ist ebenso ehrgeizig wie eingängig: Die besten Produkte von Nahe und Hunsrück von den Feldern und Wiesen, aus den Gärten, Ställen und Wäldern tragen das SooNahe-Zeichen.

Ein starkes Trio steht stellvertretend für Partner und Mitglieder für den Erfolg der Marke SooNahe: Vorsitzender Rainer Lauf (von rechts), Geschäftsführer Klaus Wilhelm und Zweiter Vorsitzender Helmut Hehner. Foto: Rainer Gräff

Und der Erfolg spricht für sich: Die Dachmarke und die Menschen, die dahinter stehen, feiern in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen.

Verbund hat rund 200 Mitglieder

Eine Erfolgsgeschichte, die aus dem Zusammenschluss von Regionalbündnis und Hunsrück-Marketing erwuchs und ständig neue Früchte trägt. „Nicht ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, sagte einst der Dichter Victor Hugo. Und die Regionalmarke ist solch eine Idee. Heute zählt der Verbund, der mit vollem Namen „SooNahe – Gutes von Nahe und Hunsrück“ heißt und die drei benachbarten Landkreise Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück und Birkenfeld einschließt, knapp 200 Mitglieder aus Landwirtschaft, Weinbau, Gastronomie und Lebensmittelhandel sowie 80 Partner aus Wirtschaft, Tourismus und Kulturleben.

2014 wurde aus dem im Herbst 2008 entstandenen Verbund die „Hunsrück-Nahe-Vermarktungs-GmbH“ gegründet, um das ehrenamtliche Engagement um die Vorsitzenden und Triebfedern Rainer Lauf und Helmut Hehner durch den hauptamtlichen Geschäftsführer Klaus Wilhelm zu unterstützen. Mit einem Jahresetat von rund 100.000 Euro wird ein großes Rad gedreht, werden Erzeuger und Handel interessiert, wird geworben und organisiert – alles unter dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“. „SooNahe zeigt, dass Kooperation in der Hunsrück-Nahe-Region funktioniert. Nicht weniger, sondern mehr ,nahe rücken' und zusammenarbeiten bringt die Region voran, damit auch die nächste Generation im ländlichen Raum eine Zukunfts- und Bleibeperspektive hat“, fasst Initiator Rainer Lauf zusammen.

Brunch am Simmersee im Mai

Natürlich möchte SooNahe im Jahr des runden Geburtstags besonders in Erscheinung treten. Wichtig sind dabei auch die zehn „Aktiv-Gastronomen“, wie Helmut Hehner sie nennt, die auf saisonale und regionale Produkte setzen. Am 27. Mai findet ein SooNahe-Brunch am Simmersee mit der Band Helt Oncale's New Orleans Project, Zauberei und Käsewerkstatt für Kinder statt.

Am 14. August heißt es „Unter uns gesagt“ beim Sommerabend für die Mitglieder und Partner der SooNahe-Familie im Niederhäuser Winzerkeller. Kennenlernen, Plaudern und Netzwerken ist angesagt – schließlich ist diese Familie ja ganz schön groß geworden. Zu „Heimatlichen Genüssen an einem vergessenen Ort“ lädt die Regionalmarke für 8. September in den Wappensaal von Schloss Dhaun.

Mit Partnern tritt man vielfältig auf, unter anderem bei der Binger Messe am nächsten Wochenende , dem Wandersommer der Nahelandtouristik mit Rhein-Zeitungs-Wandertag am 6. Mai, dem Nationalparkfest am 10. Juni, dem Sommerfest der Wirtschaft am 15. Juni oder beim Jubiläum 25 Jahre Bauernmarkt beim DLR am 15. September und dem Hunsrück-Nahe-Regionalforum „Aanbännele“ am 23./24. November.

Auch der erfolgreiche Einkaufsführer wird 2018 neu aufgelegt. Und wie geht es weiter? Neue Mitglieder und Partner sind willkommen, um die Produktpalette weiter zu vergrößern. „Obst- und Gemüseerzeuger wären noch gut“, sagt Geschäftsführer Klaus Wilhelm.

Von unserem Redakteur Rainer Gräff