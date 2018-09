Der Landesverband der Freien Berufe (LFB) ehrte in einer Feierstunde in Budenheim bei Mainz die 77 besten freiberuflichen Ausbildungsabsolventen in Rheinland-Pfalz, die ihre Prüfungen mit „sehr gut“ oder „gut“ bestanden haben. Unter ihnen waren auch die frischgebackene Steuerfachangestellte Anna Klaus aus Mermuth und die Medizinische Fachangestellte Victoria Luisa Moog aus Kastellaun. Beide meisterten ihre Ausbildungen mit Bravour.

LFB-Präsident Edgar Wilk lobte in seiner Glückwunschrede die Erfolge der Azubis: „Wer für seine anspruchsvolle Ausbildung solch exzellente Noten erzielt, beweist, dass er engagiert und motiviert durch die Ausbildungszeit gegangen ...

