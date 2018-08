Erfolgreichen "E-zubis" ging ein Licht auf

Ein Licht ging 23 „E-zubis“ im Rahmen der Gesellenprüfung auf. Sie bestanden souverän in Theorie und Praxis und wurden nun nach altem Brauch aus der Lehrlingszeit entlassen.

Bei der Freisprechungsfeier in Koblenz wurden 23 neue Gesellen ins Berufsleben entlassen. Souverän hatten sie ihre Prüfungen in Theorie und Praxis absolviert. Foto: Elektro-Innung

Zur Freisprechungsfeier ludt die Innung für Elektro-, Gebäude- und Informationstechnik Rhein-Mosel ins Restaurant Delphi/Bootshaus des Koblenzer Ruderclub Rhenania ein. Ein im doppelten Wortsinn erhebender Augenblick war es sicher für alle Beteiligten, als sich die jungen Leute von ihren Stühlen erhoben, um via Freisprechungsformel ins Berufsleben zu starten.

Dreieinhalb Jahre Ausbildung liegen hinter ihnen. Einfach waren sie sicher nicht. Denn der Beruf des Elektronikers ist anspruchsvoll und, so Obermeister Marco Kraus, „einer der innovativsten Handwerksberufe“. „Die Digitalisierung wird alles verändern, was wir um uns herum haben, das ist eine Riesenchance für uns Elektroniker, die Sie als junge Leute ergreifen sollten“, motivierte Christoph Hansen, Präsident des Fachverbandes Elektro- und Informationstechnik Hessen/Rheinland-Pfalz (FEHR) den Gesellennachwuchs. Auch Karlheinz Gaschler, Hauptgeschäftsführer der KHS Mittelrhein, betonte: „Die Digitalisierung braucht Sie als Fachleute.“

Jens Fiedermann, Leiter Berufsbildung der HwK Koblenz, freute sich über die Entscheidung der jungen Männer, ein Handwerk zu erlernen: „Handwerk ist mehr als ein bloßer Job, es ist gelebte Tradition.“ Anders als ein Student, könne der Handwerker am Abend sehen, was er geschaffen habe, vereine er als Fachkraft doch theoretisches Wissen und praktisches Können. Für das Berufsschulteam, das die jungen Leute begleitete, sprach Rainer Probst, Schulleiter der Berufsbildenden Schule Technik/ Carl Benz Schule in Koblenz.

Nachdem Azubi Pierre Kraus den traditionellen Prolog gesprochen hatte, standen die eigentliche Freisprechung und die Verteilung der Prüfungszeugnisse auf dem Programm. Das erfüllte nicht nur „die Neuen“ samt Ausbilder, Freunde und Verwandte mit Stolz. Auch Lehrlingswart Hans Ansbach, der die jungen Leute wie gewohnt ebenso fürsorglich wie väterlich-streng begleitete, und sein Team haben ganze Arbeit geleistet. Bei einem Abendessen mit spannenden E-Gesprächen klang die Freisprechungsfeier aus.

Als Prüfungsbeste der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik geehrt wurden Frank Saueressig (Ausbilder: Firma Elektro Ansbach, Koblenz) aus der Sommerprüfung, die 16 Neulinge erfolgreich absolvierten. Bester der jetzigen Winterprüfung war Sascha Müller (Firma Geers, Boppard). Als Bester in der Kategorie Maschinen und Antriebstechnik ging David Krefft aus der Prüfung hervor, der darüber hinaus als Landes- sowie Bundessieger glänzen konnte.