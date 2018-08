Enzo Magistro übernimmt die "Galerie" in Simmern

Ein echtes Urgestein der Simmerner Gastronomie kehrt in die Kreisstadt zurück: Enzo Magistro übernimmt ab September die Gaststätte „Galerie“ am Fruchtmarkt. Für den Gastwirt schließt sich damit ein Kreis: Schon in früheren Jahren war Magistro in mehreren Funktionen in der Simmerner Gastronomie tätig – unter anderem führte er bis 2012 sechseinhalb Jahre lang schon einmal die „Galerie“. „Das waren mit die besten Jahre der Gaststätte“, erinnert sich Stadtbürgermeister Andreas Nikolay. „Da werden für viele Simmerner wieder schöne Erinnerungen wach.“ Der Stadt gehört das Gebäude am Fruchtmarkt, das Ende der 70er-Jahre im Rahmen der Stadtsanierung zu einer Gaststätte ungebaut wurde. Vorher war dort die Feuerwehr stationiert. Gemietet hat den Gastronomiebetrieb der Laubacher Getränkehandel Reuther & Wagner, der ihn jetzt an Magistro verpachtet.

Ein Prosit auf die Zukunft der „Galerie“: Der neue Pächter Enzo Magistro (von links) freut sich mit seiner Kollegin Ada Musmarra, Martina Brass (Reuther & Wagner) und Bürgermeister Andreas Nikolay auf viele Gäste.

Foto: M. Lorenz

In den vergangenen 15 Jahren war Enzo, wie ihn alle Simmerner liebevoll nennen, Chef des italienischen Speiserestaurants „L' Incontro“ in Kastellaun. Am 12. August schließt er dort die Türen hinter sich zu. „Eine sehr schöne Zeit, aber jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe“, blickt Magistro gerne zurück, aber auch in die Zukunft. Durch den Wechsel möchte er etwas mehr Freizeit gewinnen. „Deshalb bringe ich aus Kastellaun meine dortige Mitarbeiterin Ada Musmarra mit. Wir werden die Galerie zusammen betreiben und uns die Arbeit teilen.“

Enzo freut sich darauf, ab September viele Stammgäste von früher in der „Galerie“ begrüßen zu können. „Wir möchten ihnen eine gepflegte Atmosphäre mit frisch gezapften Bierspezialitäten und guten Weinen aus der Region anbieten. Dazu kann man bei uns an warmen Tagen im Herzen von Simmern gemütlich draußen sitzen – das ist natürlich auch für Raucher wichtig. Denn in unserer Gaststätte wird nicht geraucht. Hin und wieder werden wir unseren Gästen auch kleine Snacks oder einen Imbiss anbieten.“

In den vergangenen Jahren gaben sich in der „Galerie“ die Pächter fast schon die Klinke in die Hand. Mit Enzo Magistro soll nun wieder Kontinuität einkehren. „Ich habe die Galerie schon damals mit großer Freude und viel Spaß betrieben“, denkt er gerne an alte Zeiten zurück. „Wir wollen auch da weitermachen, wo wir damals aufgehört haben – als gemütliche Kneipe für Jedermann, für den Querschnitt der Simmerner Bevölkerung. Hier sollen sich alle bei einem Bierchen treffen und sich nett miteinander unterhalten können.“ Erster Höhepunkt den neuen „Galerie“ soll das Simmerner Stadtfest am 7. Oktober sein, an dem die Geschäfte in der Innenstadt ihre Pforten geöffnet haben. An diesem Tag freut sich auch Enzo auf möglichst viele Gäste.

Für Bürgermeister Nikolay ist der neue Pächter ein wahrer Segen. „Enzo Magistro ist den Simmernern bestens bekannt, er ist beliebt und wird geschätzt. Wenn jetzt die Galerie wieder ihre Pforten öffnet, bedeutet das natürlich auch eine weitere Belebung von Innenstadt und Fußgängerzone. Und auch die Besucher des Pro-Winzkinos werden sich freuen, wenn sie nach dem Kinofilm direkt gegenüber noch einkehren können.“ mal