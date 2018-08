Wer am Sonntag noch mal so richtig Sonne tanken wollte, konnte das in Oberwesel mit einem Rundgang durch den Oelsberg verbinden und dabei die Weine der regionalen Winzer genießen. Die sechs Jungwinzer aus Oberwesel hatten zum zweiten Mal eingeladen zu Oelsberg pur auf einen drei Kilometer langen Rundweg mit teils alpinem Charakter. Wer den Aufstieg in den Steilhang gemeistert hatte, konnte zur Belohnung dann einen traumhaften Ausblick auf den Rhein und das Mittelrheintal mit der Stadt Oberwesel genießen.

Hunderte Menschen waren der Einladung gefolgt und spazierten durch die Weinbergslage bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 30-Grad-Marke. So auch die Bad Salziger Möhnen, die sich bester Laune an ...

Lesezeit für diesen Artikel (315 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.