Entdeckung in abgebrannter Scheune: Nicht explosiv, aber auch nicht umweltfreundlich [Update/Fotos]

Bei den in einer abgebrannten Scheune gefundenen Substanzen handelt es sich laut Aussage der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück um Materialien, die auch bei der Keramikverarbeitung verwendet werden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Immer wieder hatte es an verschiedenen Stellen der Halle gebrannt, aber die unberechenbaren Chemikalien im Nebengebäude forderte weitere Experten.

Am Dienstagmorgen hatte die Kriminalpolizei nach den Löscharbeiten der Feuerwehr diverse Säcke mit Material entdeckt, die teilweise mit Warnhinweisen versehen waren. Weil zunächst unklar war, welche Substanzen dort gelagert waren, ging die Feuerwehr mit äußerster Vorsicht vor.

Die zuständige Dezernentin Sandra Zilles erklärte, man wisse noch nicht, wie lange die Säcke bereits in der Scheune lagerten. Es handele sich aber um hochwertige Materialien, die keine größere Gefahr darstellten: „Es sind keine Stoffe, die explodieren können“, betonte Zilles. Allerdings räumte die Dezernentin ein, dass verhinderte werden müsse, dass die Stoffe in die Umwelt gelangen.

Die Rhein-Hunsrück-Entsorgung (RHE) ist dafür zuständig, das feste Material, also die auf Paletten in der ehemaligen Scheune lagernden Säcke, zu entsorgen. Dafür wurde von der RHE ein Spezialunternehmen beauftragt.

Thomas Lorenz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RHE, erklärte, das die Hunsrücker Sondertransport GmbH (HSTG) in Hoppstädten-Weiersbach soll nun die Stoffe in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage entsorgen. Lorenz schätzt, dass die Kosten im „hohen fünfstelligen Bereich“ liegen. Die RHE trete in Vorleistung. Bei den Säcken, die als blei- und kobalthaltig gekennzeichnet sind, handele es sich um Glasur-Rohmaterial. Auch Keramikverbundstoffe und reiner Ton seien darunter.

„Wir als Kreisverwaltung kümmern uns um alles Flüssige“, so Zilles. Das bedeutet, dass der Kreis dafür Sorge trägt, dass beispielsweise bei erneutem Regen nichts von dem gefundenen Material ins Erdreich gelangen kann. Weil das Dach der Scheune bei dem Brand zerstört wurde, sind die Säcke mittlerweile abgedeckt worden, um sie vor Regen zu schützen. Auch eine in der Nähe befindliche Güllegrube habe die Kreisverwaltung ebenso im Blick, wie die Verhinderung, dass etwas von den Substanzen ins Grundwasser gelangt, sagte Zilles.

[Update, Mi 15:30 Uhr] Offenbar wurde die Scheune früher als Stall genutzt, denn unter der Bodenplatte befindet sich eine Güllegrube, die 65 000 Liter fasst. Wie voll diese vor dem Brand war und wieviel Schaum und Löschwasser hineingelaufen sind, konnte nicht mehr festgestellt werden. Ein großer Teil sei bereits abgepumpt, sagt Thomas Lorenz.

Die Polizei hat das Gelände an der Straße nach Panzweiler gegen unerlaubten Zutritt gesichert. Noch immer bestehe kein Kontakt zu dem Besitzer der Scheune, sagte Sandra Zilles auf Anfrage. Die Polizei habe zwar Name und Telefonnummer, aber bislang habe man den Besitzer noch nicht erreicht. Thomas Lorenz hofft, dass der Eigentümer am Ende für die Entsorgung haftbar gemacht wird.

Thomas Torkler