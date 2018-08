Endgültige Absage an Emmelshausen: Past Mendig bleibt fürs Land "beste" Option

Im Jahr 2020 wird das Kapitel Past Emmelshausen endgültig geschlossen. Dies stellt ein Brief des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Emmelshausen, Peter Unkel, klar.

Ein mit Ethanol beladener Lkw geriet am 5. September 2017 auf der A 61 zwischen Laudert und Rheinböllen in Brand. Wegen akuter Explosionsgefahr sperrte die Autobahnpolizei die A 61 umgehend in beide Fahrtrichtungen – ein Beispiel, wie wichtig eine schnelle Präsenz der Polizei vor Ort ist.

Mitte der Woche hat Unkel ein Schreiben des Ministers erhalten, das die Position der Landesregierung verdeutlicht. Diese hält an der Zusammenlegung der beiden Polizeiautobahnstationen (Past) Emmelshausen und Mendig fest, die 2020 am Standort Mendig „als letzter zu vollziehender Schritt einer ganzheitlichen Optimierung der rheinland-pfälzischen Polizeiautobahnstationen unter einsatztaktischen Gesichtspunkten“ betrachtet wird. Die „Zusammenlegung zu größeren Einheiten“ wird dort erfolgen, „wo es insbesondere aus Belastungsgründen erforderlich war“, schreibt Lewentz weiter.

In diesem Zusammenhang führt der Minister konkret aus, dass „rund 80 Prozent der Unfälle“ sich tagsüber ereignen würden. Er erklärt: „So hatten vier Autobahnstationen durchschnittlich nur etwas mehr als einen Verkehrsunfall am Tag zu bewältigen.“

Die Begründung der Zusammenlegungen ist demnach logisch. Denn Lewentz führt aus, dass die Stationen nur eine Streife verfügbar hatten, hingegen könnte das Personal in größeren Einheiten nach der Zusammenlegung flexibler eingesetzt werden. „Bei der neuen Station in Mendig werden nach derzeitiger Planung 60 Polizeibeamte im Wechseldienst in fünf Dienstgruppen mit je zwölf Beamten ihren Dienst verrichten. Damit ist zukünftig die Bildung von bis zu fünf Streifenwagenbesatzungen und insofern insbesondere tagsüber eine vergleichsweise bessere, bedarfsorientierte Betreuung des Dienstbezirkes möglich.“

Nach Argumentation des Ministeriums ist das Ziel, von Mendig und den anderen fusionierten Standorten im Land aus eine „bestmögliche Präsenz der Polizei auf den Autobahnen“ zu erreichen. „Die Fahrtstrecken der ,Präsenzstreife Hunsrück' vom und zum Standort Mendig sind Teil der Streifentätigkeit und machen deshalb sehr wohl Sinn.“

Peter Unkel hatte dies in einem Schreiben an Lewentz im Januar angezweifelt und vor diesem Hintergrund auch angeregt, beispielsweise die frei werdenden Räumlichkeiten der früheren DRK-Station nahe des Stadions in Emmelshausen als Standort für eine mobile Streife der Polizei nutzen zu können. Unkel beschrieb dies neben einer auf Prävention ausgerichteten Begründung auch als wirtschaftlich effektiv. Für dieses vorgebrachte Angebot des VG-Chefs bedankt sich Lewentz ausdrücklich, erklärt aber, dass er es „leider nicht annehmen“ kann. In der Gesamtschau sei die Zusammenlegung der beiden Standorte Dörth und Mendig in Mendig „die beste Alternative“.

Emmelshausens VG-Bürgermeister Unkel kann zwar die Absicht des Ministeriums nachvollziehen, die Polizeistationen entlang der Autobahn zu zentralisieren. Gleichwohl findet er sein Angebot, in Emmelshausen an der Rettungswache eine Station für die „Hunsrückstreife“ einzurichten, plausibel: „Ich halte meinen Vorschlag nach wie vor für konstruktiv, sachgerecht, lösungsorientiert und vor allem sehr wirtschaftlich.“

Hauptbetroffene von der Schließung der Past in Dörth dürfte die Freiwillige Feuerwehr Pfalzfeld sein. Deren Wehrführer Thorsten Weishaupt, der gleichzeitig auch stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Emmelshausen ist, hat „Bauchschmerzen“ mit der Entscheidung des Ministers: „Wenn ich allein an die drei schweren Unfälle auf der A 61 im März denke und vor allem an den brennenden Ethanol-Transporter im vergangenen Jahr, muss ich rückblickend sagen, dass es sehr sehr wichtig war, dass bei diesen Einsätzen die Polizei jeweils so schnell an Ort und Stelle war.“ Die Feuerwehr Pfalzfeld ist in Fahrtrichtung Süden von Pfalzfeld bis nach Rheinböllen zuständig für Einsätze auf der Autobahn.

In umgekehrter Richtung übernimmt die Aufgaben die Rheinböllener Wehr. „Gerade bei dem Unfall mit dem Ethanol-Lkw war es wichtig, dass die Polizei schnell vor Ort war und beide Fahrtrichtung absperrte. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätte es ganz anders ausgehen können“, sagt Weishaupt. Für ihn hat es „einen Geschmack“, dass Absperrungsaufgaben möglicherweise auf Ehrenamtler der Feuerwehr abgewälzt werden könnten.

„Es geht um die Sicherheit der eigenen Leute“, sagt Weishaupt. Die Feuerwehr habe immenses Interesse daran, von der Polizei unterstützt zu werden. Für Weishaupt hat das Ministerium eine „komische Entscheidung“ getroffen.

