Emmelshausener Marktplatz ist ein Fall für die Wissenschaft

Was wird aus dem Emmelshausener Marktplatz? Diese Frage stellen sich nicht nur Stadtspitze, Stadtrat und VG-Verwaltung, die Ausgestaltung dieses zentralen Areals im „Bahnhofsviertel“ ist auch ein Fall für die Wissenschaft. 18 Master-Studenten des Fachbereichs Bauen-Kunst-Werkstoffe – betreut von ihren Professorinnen Henrike Specht, Expertin für Städtebau, und Landschaftsarchitektin Ulrike Kirchner – haben sich die Gestaltung des Marktplatzes als Semesteraufgabe auf die Fahnen geschrieben.

18 Architekturstudenten aus Koblenz mit ihren Professorinnen Henrike Specht (vorne links) und Ulrike Kirchner (rechts) ließen sich von Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann und Bauamtsleiter Jürgen Schneider das Projekt „Stadtumbau“ mit der Neugestaltung des Marktplatzes erläutern. Der akademische Nachwuchs soll sich in einem Ideenwettbewerb den Marktplatz vorknöpfen.

Foto: Wolfgang Wendling

In der Theorie hatten sich die Nachwuchswissenschaftler bereits mehrfach mit der Neugestaltung des östlichen Zentrums im Dreieck zwischen Bahnhof, Marktplatz und K 96 befasst. Die Verwaltung hatte sie mit umfangreichem Material über die städtebauliche Aufwertung des 3,2 Hektar großen Areals, an deren Ende die Umgestaltung des Marktplatzes steht, versorgt.

Für den Ideenwettbewerb für die Neugestaltung des Marktplatzes hat die Stadt Emmelshausen 40.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Da die Neuordnung des Bahnhofsviertels nach dem Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ eine klare zeitliche Struktur aufweist, damit die Zwei-Drittel-Förderung zum Zuge kommen kann, muss die Neugestaltung des Marktplatzes als Schlusspunkt des Gesamtvorhabens spätestens bis Ende 2020 auf den Weg gebracht worden sein.

All das wussten die Architekturstudenten bereits, als sie am Mittwoch mit ihren Professorinnen nach Emmelshausen kamen und das Objekt ihrer Studien intensiv in Augenschein nahmen. Einige der Studenten waren regelrecht geschockt, wie dominant das Parken die Szenerie auf dem Marktplatz beherrscht. Auf dem gesamten Areal befanden sich um die Mittagszeit parkende Autos, die eher schlecht als recht den Platz ausfüllten.

75 Parkplätze gibt es derzeit auf dem Marktplatz, 35 sollen bleiben, lautet eine Vorgabe für den studentischen Wettbewerb. Zugleich soll geprüft werden, ob der Bau einer Tiefgarage mit rund 40 Stellplätzen sinnvoll oder realisierbar ist. Dass Städtebauexperten die Haare zu Berge stehen, wenn zentrale Plätze vorwiegend die Funktion von Parkplätzen haben und nicht als Aufenthaltsflächen für Bürger dienen, das ließ sich auch beim Ortstermin in Emmelshausen feststellen. Als der akademische Nachwuchs aus Koblenz zu hören bekam, dass an der neuen Straße, die vom neuen Kreisel zum Marktplatz führt, etwa 40 Parkplätze entstanden sind und dass es auch andernorts in Emmelshausen jede Menge Parkplätze gibt, fragten sich die Studenten und ihre Lehrerinnen schon, welchen Sinn es hat, 35 Parkplätze auf dem neuen Marktplatz auszuweisen.

Wie sich dies mit den Vorgaben der Verwaltung in Einklang bringen lässt, wird sich zeigen. Die Entwicklungsziele lauten neben dem Parken: Aufenthalts- und Verweilzonen schaffen, die Marktfunktion stärken und die Funktion des Marktplatzes als städtebauliches Bindeglied zwischen Bahnhof, ZaP, Schinderhannes-Radweg und Rhein-Mosel-Straße als Geschäftszentrum herausstellen.

Beim Rundgang erläuterten Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann und Bauamtsleiter Jürgen Schneider die wunden Punkte des Marktplatzes. Dazu gehört der ehemalige Bauhof ebenso wie das „Haus am Markt“ oder auch das Feuerwehrgebäude. Ob den Studenten eine architektonisch ansprechende Lösung einfällt, wie diese Gebäude künftig genutzt werden sollen?

Das Problem „Dänisches Bettenlager“ wird bald gelöst sein, sagte Schneider. Die Stadt hat im vorigen Jahr die Immobilie im Zuge einer Zwangsversteigerung erworben und will sie abreißen, weil sie wie ein Fremdkörper die Entwicklung in zentraler Stelle des Stadtumbaugebietes hemme. Aber erst muss die Handelskette „Dänisches Bettenlager“ das Gebäude räumen. Auf dem Platz will ein privater Investor ein „Stadthotel“ errichten. Dieses Hotel könnte die Funktion eines „Kopfgebäudes“ auf dem neuen Marktplatz einnehmen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling