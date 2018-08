Emmelshausener Genossen wählen neue Parteispitze

Bei den Vorstandswahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Emmelshausener Sozialdemokraten in Kratzenburg wurde Björn Seis einstimmig von den Genossen zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Der neue Vorstand der SPD Emmelshausen um den neuen Vorsitzenden Björn Seis (2. von links). Vorgänger Christoph Bretz (5. von rechts) fungiert mit Britta Möller-Labohm (5. von links) als Stellvertreter. Foto: SPD Emmelshausen

Der langjährige Vorsitzende Christoph Bretz ist im Sinne der Verjüngung der SPD in die zweite Reihe gerückt und fortan zusammen mit Britta Möller-Labohm stellvertretende(r) Vorsitzende(r) des Ortsvereins Emmelshausen.

Unverändert bleibt sowohl das Amt des Schatzmeisters, das weiterhin von Wolfgang Heidger bekleidet wird, als auch das der Schriftführerin Carlotta Neugebauer. Zu Beisitzenden wurden Udo Völl, Monika Müller, Christoph Bock, Fred und Elke Lübbert, Herbert Retzmann und David Retzmann gewählt.

Versammlungsleiter und SPD-Kreisvorsitzender Michael Maurer gratulierte allen neu- und wiedergewählten Vorstandsmitgliedern und wünschte stets eine glückliche Hand bei der Bewältigung anstehender Herausforderungen.

Björn Seis, der seit 2014 stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat ist, ist 36 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Kratzenburg. Er ist bei der Bundespolizeidirektion Koblenz beschäftigt, dort Personalratsvorsitzender und Mitglied im Bundespolizeihauptpersonalrat im Berliner Bundesinnenministerium.

Für den neuen SPD-Chef in Emmelshausen, der stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei bei der Bundespolizei in Koblenz ist, ist die aktuelle Sicherheitsdebatte in der Region somit Herzensangelegenheit. „Ein Mehr an Sicherheit erreicht man am nicht durch Verunsicherung der Bevölkerung“, sagte Seis am Rande der Jahreshauptversammlung. „Mein Anspruch an die Partei und an mich selbst ist es, nach Lösungen zu suchen.“

Ein Brief an Innenminister Lewentz, in dem der neue Emmelshausener SPD-Chef Alternativen zur Stärkung der Sicherheitsinfrastruktur in der Verbandsgemeinde Emmelshausen beschreibt, soll dabei Grundlage für weitere Gespräche sein.

Außerdem will Seis die Partei von innen heraus stärken. „Sozialdemokratische Politik ist dann erfolgreich, wenn sie sich an den Belangen der Menschen orientiert und selbstbewusst geführt und praktiziert wird“, so Seis,