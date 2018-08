Emmelshausen: Der Lenz hält am Sonntag Einzug

Mit der Sommerzeit soll endlich auch der Lenz seine kalendarische Existenz rechtfertigen. Emmelshausen könnte von diesem doppelten Aufbruch profitieren, wenn am Sonntag der „Emmelshausener Frühling“ Einzug hält.

Wie auch im vorigen Jahr ist ein Kinderflohmarkt Bestandteil des Emmelshausener Frühlingsfestes am Sonntag. Archiv

Foto: Wolfgang Wendling

Der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) hat keine Kosten und Mühen gescheut, um den Menschen aus der Stadt, der Verbandsgemeinde und dem Umland einen vergnüglichen vorösterlichen Sonntag zu bereiten. „Die fehlende Stunde mit Beginn der Sommerzeit können wir Ihnen nicht ersetzen, aber wir schenken Ihnen zusätzliche Gelegenheit, Ihren Terminkalender zu entzerren“, sagt VGV-Vorsitzender Sascha Thönges in seinem Grußwort.

Der Einzelhandel öffnet zwischen 13 und 18 Uhr seine Geschäfte und lockt mit hochwertigen Waren, hält aber zur Feier des Tages für die Kundschaft auch eine Menge Schnäppchen bereit. Dabei überzeugen die Fachgeschäfte mit persönlicher Beratung und kompetentem Service und bieten den Gästen einen entspannten Shoppingtag in freundlicher Atmosphäre.

Bei dieser Gelegenheit soll der Emmelshausener Einkaufsgutschein einen Namen erhalten. In den Emmelshausener Geschäften finden die Besucher Karten, in die sie ihren Vorschlag eintragen können. Der Name soll kurz, treffend und unverwechselbar sein. Die Personen mit den drei besten Vorschlägen erhalten Einkaufsgutscheine im Wert von 350 Euro.

Außerdem nehmen die Besucher, die einen Einkaufsgutschein einlösen, an einem Gewinnspiel teil, bei dem es einen Reisegutschein der Firma Hommer Reisen im Wert von 500 Euro zu gewinnen gibt.

Mit dem reichhaltigen Angebot in den Geschäften ist es aber noch längst nicht getan. Auch außerhalb ist ein Menge gebacken. So zum Beispiel ein mehrere Quadratmeter großer Streuselkuchen. Der Erlös ist für das Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz bestimmt.

Überhaupt ist wieder für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Die örtliche Gastronomie erfreut die Besucher mit Leckereien aus Küche und Keller. Entlang der Rhein-Mosel-Straße gibt es weitere Verkaufsstände mit Leckereien.

Zum Angebot gehören mediterrane Feinkost-Spezialitäten genauso wie Eigenprodukte der Bopparder Fazenda im Haus Sabelsberg oder auch Wildbratwurst des Hegerings Emmelshausen. An mehreren Standorten gibt es Waffeln, Kaffee und Kuchen und einen Imbissstand.

Für die Kinder gibt es wie in jedem Jahr ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Dafür sorgen Karussell und Hüpfburg sowie ein Flohmarkt von Kindern für Kinder. Jedes Kind, das Lust und Laune hat, kann mitmachen – einen Platz vor dem Hotel Klinkner und dem Tedi-Markt sichern. Die Breite sollte drei Meter nicht überschreiten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Standgebühr beträgt 1 Euro.

Für den guten Ton beim Frühlingsfest sorgt das Duo Savage mit Livemusik.

In der längsten Einkaufsmeile des Vorderhunsrücks gibt es weitere Aktionen und Angebote der Geschäfte, darunter Informationen über die Neuheiten der teilnehmenden Autohändler oder neue Trends und Farben der Frühjahrs- und Sommermode. Kurzum: Beim Frühlingsfest ist für alle Geschmäcker etwas dabei. ww