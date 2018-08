Emmelshausen bereitet Großmarkt den Boden

Am nordöstlichen Stadtrand von Emmelshausen möchte die Raiffeisen Hunsrück Handelsgesellschaft einen Einkaufsmarkt in einer Größe von 1760 Quadratmetern bauen.

Die gerodete Fläche zwischen K 96 und Bopparder Straße in Emmelshausen wird Standort des neuen Raiffeisenmarktes. Das Areal ist jetzt offiziell als Ergänzungsstandort für nicht innenstadtrelevanten großflächigen Einzelhandel ausgewiesen. Dazu wurde das Einzelhandelskonzept fortgeschrieben. Foto: Wolfgang Wendling

Doch dem Vorhaben gegenüber zeigt sich die Kreisverwaltung skeptisch. Die Stadt Boppard als Nachbarkommune lehnt das Projekt rigoros ab. Doch Emmelshausen hält am Vorhaben fest und hat jetzt weitere planerische Schritte unternommen, darunter die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes.

Was ist jetzt Sache? Und warum ist das Vorhaben so umstritten? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo genau soll der Einkaufsmarkt entstehen?

Der Markt soll auf dem Gelände der ehemaligen Opel-Werkstatt neben der Raiffeisen-Tankstelle und auf dem gerodeten Waldstück an der Kreuzung K 96/Bopparder Straße gebaut werden. Streng genommen ist es eine Geschäftsverlagerung. Denn in Emmelshausen gibt es bereits einen Raiffeisenmarkt, den Kiebitzmarkt.

Was sind die Besonderheiten des Projektes?

Mit einer Fläche von 1760 Quadratmetern ist der Markt großflächig (mehr als 800 Quadratmeter). Daher ist das Grundzentrum Emmelshausen verpflichtet, ein Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ ausweisen. Außerdem liegt das Vorhaben zum Teil im Außenbereich, was weitere Probleme mit sich bringt. Als erste Stufe, um das Vorhaben realisieren zu können. hat der Stadtrat am 20. November 2017 den Bebauungsplan „Bopparder Straße Teil 1“ beschlossen.

Warum zeigt sich die Kreisverwaltung skeptisch? Und: Was hat sie eigentlich damit zu tun?

Die Kreisverwaltung hat, wie auch die Bopparder Stadtverwaltung, im Zuge der frühzeitigen Behördenbeteiligung zum Vorhaben Stellung bezogen. Als untere Landesplanungsbehörde moniert die Kreisverwaltung, dass der vorliegende Entwurf wesentlich mehr als die zulässigen zehn Prozent innenstadtrelevanter Randsortimente vorsehe. Demnach sollen auf 475 von insgesamt 1760 Quadratmeter Verkaufsfläche Waren angeboten werden, die in die Innenstadt gehören und nicht zu den üblichen Warensortimenten von Raiffeisenmärkten wie Heimtier- und Gartenbedarf, Haus- und Heimwerkerartikel sowie Sortimente aus dem Reitsport-, Textil- oder Baubereich zählen.

Und was hat die Stadt Boppard am Emmelshausener Vorhaben auszusetzen?

Boppard fühlt sich mit dem zusätzlichen Warenangebot in Emmelshausen als Mittelzentrum bedroht und erhält dabei Schützenhilfe von der Kreisverwaltung. Die untere Landesplanungsbehörde kritisiert, dass der „Nachweis des „Nichtbeeinträchtigungsgebotes der benachbarten Mittelzentren Boppard und Kastellaun“ nicht erbracht worden sei, was aber nach LEP IV erforderlich sei. Die Stadt Boppard sieht in dem Vorhaben einen weiteren „rechtsbedenklichen Überbesatz“ und rechnet aufgrund des Warenangebotes mit noch mehr Kaufkraftabfluss, was Boppard als ausgewiesenes Mittelzentrum nicht hinnehmen könne.

Was sagt die Stadt Emmelshausen zu den Einwendungen von Kreisverwaltung und Stadt Boppard?

Emmelshausen sieht keine Beeinträchtigung der benachbarten Mittelzentren durch den neuen Markt. Von dem prognostiziertem Umsatz von maximal 2,1 Millionen Euro, den der Einkaufsmarkt generiere, entfielen 1,5 Millionen auf die nicht zentrenrelevanten Kernsortimente. Von daher könne von einer Beeinträchtigung wohl kaum die Rede sein. Außerdem ersetzte der künftige Raiffeisenmarkt das Warenangebot der Raiffeisen-Geschäfte „Landhandel Busch“ und „Kiebitzmarkt“. Dennoch will Emmelshausen „zur Konfliktminderung“ den prozentualen Anteil der Randsortimente reduzieren.

Was konkret tut Emmelshausen, damit sich das Vorhaben mit den landesplanerischen Erfordernissen in Einklang befindet?

Die VG Emmelshausen hat die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes beauftragt. Am vergangenen Donnerstag haben VG-Rat und Stadtrat Emmelshausen das Einzelhandelskonzept beschlossen. Die Fortschreibung enthält neben den Anpassungen der Sortimentenliste und der Neuabgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche auch die von der Kreisverwaltung angemahnte Ausweisung eines Ergänzungsstandortes für nicht innenstadtrelevanten großflächigen Einzelhandel an der Kreuzung K 96/Bopparder Straße.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Bebauungsplan für das Sondergebiet „Bopparder Straße Teil 1“ wird fortgeführt. Der Stadtrat hat sich am Donnerstag mit den Stellungsnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden befasst. Jetzt sind die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange erneut gefragt, zu den modifizierten Plänen Stellung zu nehmen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling