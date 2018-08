Eine Woche lang geht es um den Schutz des Klimas

Fortschritt braucht Menschen, die vorangehen – Pioniere. Mit ihrem Einsatz und ihren Erfahrungen ebnen sie jenen den Weg, die ihnen nachfolgen. Der Rhein-Hunsrück-Kreis wird nicht nur von Fachleuten als Vorreiter-Region der Energiewende bezeichnet. Die Region ist reich an Pionieren, zum Beispiel bei der Nutzung von Sonnenenergie und elektrisch betriebenen Fahrzeugen, wie die Energiewende- und Klimaschutzwoche der Energieagentur Rheinland-Pfalz vom 3. bis zum 10. Juni beweisen wird.

Walther Hitthaler ist ein solcher Pionier. Der Inhaber des Airport-Hotels Fortuna in Lautzenhausen war einer der ersten im Land, der eine nur aus Elektroautos bestehende Firmenflotte betreibt. Der ursprünglich aus Südtirol stammende Hotelier ist ein erklärter Fan des elektrischen Autofahrens – und er lässt keine Gelegenheit aus, andere an seiner Begeisterung teilhaben zu lassen. Seien es Kunden oder Mitarbeiter.

Seit zehn Jahren arbeitet Rudolf Kehl für Hitthaler, häufig hat er in dieser Zeit einen der Peugeot iOn oder Citroen Zero genutzt. Privat, als sein eigener Wagen kaputt war, gleich für einige Wochen, sonst immer mal wieder für den Weg zwischen Hotel und Wohnung in Kastellaun. Der 31-jährige Kehl genießt diese Fahrten, seine Frau stimmt ihm euphorisch zu, und berichtet dasselbe von seinen Kolleginnen und Kollegen.

Der Hotelier hat offensichtlich weitere Fans für die Elektromobilität gewonnen, auch unter seinen Stammgästen. Die können die „Fortuna“-Flotte für die kurzen Strecken zwischen Flughafen und Hotel nutzen oder etwa zu Einkaufsfahrten.

Drei Euro kostet die erste Stunde mit dem elektrischen Kleinwagen, jede weitere zwei Euro. Der Strom aus einer von drei hauseigenen Schnell-Ladestationen ist darin eingeschlossen. Selbstverständlich erzeugt Walther Hitthaler über eine Photovoltaik-Anlagen (PV) selbst die Energie, die benötigt wird.

Auch der gebürtige Hunsrücker Bernd Konrad setzt auf Eigenstromnutzung. Konrad hat viel an- und umgebaut am Einfamilienhaus in Neuerkirch, das er mit seiner Frau Andrea Feuerstein bewohnt: jüngst zur Gartenseite hin weitere PV-Module, wie ein geneigtes Vordach Schatten spendend. Den so gewonnen Strom verbraucht das Paar, unterstützt durch zwei Batteriespeicher im Keller, soweit irgend möglich selbst – unter anderem mit ausschließlich elektrischen Gartengeräten und zwei Elektroautos.

Der 51-jährige Elektroingenieur hat sich bereits seit seiner Kindheit für Strom und dessen Anwendung interessiert. Heute verdient er freiberuflich sein Geld mit Programmierarbeiten, die Prozesse optimieren sollen. Effizienz und Alltagstauglichkeit gelten Konrad auch privat als wichtige Kriterien: „Wenn ich dabei drauflegen müsste, würde ich es nicht machen“, sagt er und erklärt weiter: „Photovoltaik allein rechnet sich, Elektroautos allein rechnen sich ebenfalls, zusammen lohnen sie sich erst recht!“ Davon überzeugen will er alle interessierten Hauseigentümer mit einem Tag der offenen Tür innerhalb der Energiewende- und Klimaschutzwoche der Energieagentur Rheinland-Pfalz (siehe nebenstehender Artikel).

Von einer überzeugenden Veranstaltung kann auch Ingo Schwanenberger berichten. Im März, unglücklicherweise an einem bitterkalten Tag, trafen sich auf seine Einladung hin rund 30 Fahrer von Elektroautos auf dem Parkplatz seines Unternehmens in Boppard-Buchenau. Von klein auf befasst sich der 49-jährige Familienvater mit Pflanzen und hat schon deshalb eine besondere Beziehung zur Natur und zum Klima. Den elterlichen Betrieb hat er im Sinne von Nachhaltigkeit immer wieder umgebaut; nicht alles davon wird sich in Euro und Cent allein rentieren.

„Ich bin eigentlich kein Grüner“, sagt Schwanenberger und strahlt dennoch Begeisterung fürs ökologische Engagement aus. Die Sonne nutzt er direkt in den Gewächshäusern, zusätzlich über eine große PV-Anlage, die auch zwei Ladesäulen am Parkplatz vor seinem Gartencenter speist. Diese öffentlichen Ladepunkte nutzen auch Fremde, nicht nur seine Familie und Mitarbeiter, „die sich alle um den kleinen e-Up reißen“, wie er erzählt. Seit Februar dieses Jahres können sie das als Lkw zugelassene Kleinwagen-Modell nutzen.

Der kleine Lkw bietet anstelle einer hinteren Sitzbank viel Stauraum hinter einem Gepäckgitter und eignet sich hervorragend für den Transport in der näheren Umgebung. Für die Ferne nutzt Schwanenberger einen klassischen Diesel-Lastwagen – noch.

„Die aktuelle Generation von Verbrenner-Autos wird bei mir die letzte sein“, sagt er. In deutlich weniger als zehn Jahren, da ist sich Schwanenberger sicher, werden selbst große Lastwagen mit ausreichend Reichweite für seine Touren in die Niederlanden zu haben sein. Und spätestens dann will er eine eigene Schnell-Ladestation besitzen. Axel Bernatzki