Der Tod ist und bleibt ein großes Tabu. Man weicht dem Thema aus, man spricht nicht drüber, man setzt sich nur ungern damit auseinander.

In Ober Kostenz ist noch bis Ende dieses Monats die Ausstellung „Koffer für die letzte Reise“ in der Pfarrscheune zu sehen. Foto: Dieter Junker

Und doch ist er Teil des Lebens. Schüler haben sich in einem Projekt im Religions- und Kunstunterricht mit dem Thema „Leben nach dem Tod“ beschäftigt und ihre Gedanken künstlerisch umgesetzt, indem sie einen Koffer gestalteten, einen „Koffer für die letzte Reise“. In einer aktuellen Ausstellung in der Pfarrscheune in Ober Kostenz können diese nun besichtigt werden.

„Trauernde fühlen sich oft isoliert, andere Menschen haben Berührungsängste mit Menschen, die trauern, oder sie haben Angst, auf diese zuzugehen“, sagt Edeltraud Lenz, die Diakoniepfarrerin des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach, bei der Ausstellungseröffnung in Ober Kostenz. Es sei schwer, in solchen Fällen die richtigen Worte zu finden, zu trösten. „Das erlebe ich auch als Pfarrerin bei Beerdigungen oder bei Trauerfällen“, meint sie. Dabei wäre es doch schön, wenn Trauer nicht zu einem Abstand zwischen Menschen führe, sondern Trauer erlebbar miteinander getragen werde, betont die Pfarrerin.

Gerade auch Jugendliche würden Gedanken an den Tod weit von sich schieben. „Umso spannender und schöner ist es, wie sich hier junge Menschen mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen, sich damit auseinandergesetzt haben und mit ihren Arbeiten auch andere zum Nachdenken bringen“, meint Pfarrerin Edeltraud Lenz.

Es ist eine Ausstellung, die schon vor einigen Jahren von einer 10. Klasse an der IGS Zell erarbeitet wurde. Die Idee stammt aus dem Buch „Einmal Jenseits und zurück – Ein Koffer für die letzte Reise“ von Fritz Roth. Die Schüler waren hier aufgefordert, sich auf die Endlichkeit jedes Lebens zu besinnen. Und dann einen Koffer zu gestalten für diese letzte Reise.

Das Ergebnis ist spannend, macht nachdenklich und lässt für viele Gedanken Raum. Da gibt es Koffer mit Bildern von geliebten Menschen, mit einem Fußball, mit landwirtschaftlichem Gerät. Ein Schüler, der an kein Leben nach dem Tod glaubt, hat Sand in seinen Koffer gefüllt und Fußspuren hinterlassen. Es gibt leere Koffer, welche mit Lyrik und auch ein Hemd, dem die Taschen fehlen. Es ist eine faszinierende und beeindruckende Vielfalt der Auseinandersetzung mit dem Leben nach dem Tod. „Die Ausstellung wurde aufbewahrt und wird seitdem immer wieder gezeigt, weil sie so viele schon begeistert hat, weil sie aber auch zur Beschäftigung mit dem Tod und dem, was dann kommt, einlädt“, freut sich Diakoniepfarrerin Edeltraud Lenz.

Die Ausstellung ist noch bis Ende Juni in der Pfarrscheune in Ober Kostenz zu sehen. Am Dienstag, 12. Juni, werden die Diakoniepresbyter des Kirchenkreises die Ausstellung anschauen, am Dienstag, 19. Juni, die Besuchsdienstkreise. Interessierte und Gruppen können weitere Besichtigungstermine anfragen bei Inge Lang, Tel. 06763/961.495.

Von unserem Mitarbeiter Dieter Junker