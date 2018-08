Ein Abiturfoto nach 60 Jahren

Zu einem ganz besonderen Klassentreffen versammelten sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Simmerner Herzog-Johann-Gymnasiums des Abiturjahrgangs 1958 in Kirchberg.

Auf der Rathaustreppe in Kirchberg stellten sich die Abiturienten von 1958 zum Gruppenfoto auf. Foto: Gisela Wagner

Vor 60 Jahren durften sich die Abiturienten über ihren erfolgreichen Abschluss freuen. Bis heute sind alle miteinander verbunden, vor allem durch die regelmäßigen Treffen.

Gleich nach dem Abitur traf man sich zweimal im Jahr, als die beruflichen Anforderungen den Alltag bestimmten, alle zehn Jahre, später alle fünf Jahre, mit zunehmendem Alter hat man den regelmäßigen Rhythmus auf zweieinhalb Jahre heruntergesetzt.

Die Jubilare erzählen, dass man immer auch den „Anhang“ mit einbezogen habe, so kennen sich alle untereinander – und es gibt jedes Mal ein freudiges Wiedersehen. Dankbar sind die Teilnehmer, die aus ganz Deutschland, von Göttingen bis München angereist waren, dass man in der Gemeinschaft noch keinen Todesfall zu beklagen hatte und dass alle körperlich noch in der Lage sind, an den Treffen teilzunehmen.

In diesem Jahr dauerte die Feier vier Tage, so hatte man genügend Zeit für gemeinsame Ausflüge und vor allem für viele Gespräche. gw