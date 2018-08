Egon Lambrich ist der neue Theaterfuchs

Am Wochenende wurde auf dem Pütz bei Gemünden wieder Theater gespielt. Wer die Freilichtbühne Pützbacher Kopf kennt, weiß, dass es hier immer allerbeste Unterhaltung in der grandiosen Natur gibt. Zu verdanken hat die Hunsrücker Theaterzunft diese Bühne dem begeisterten und 2001 verstorbenen Theatermann Wolfram Wagner, der in der Szene als WoWa bekannt war. Er hat sich wie kein anderer für diese einmalige Spielstätte eingesetzt.

Mit eigener Hände Arbeit hat er sie, großen Vorbildern folgend, wie eine Arena angelegt. Der herrliche Ausblick auf den Soonwald dürfte ihn dazu inspiriert haben. Auch der Theaterpreis Theaterfuchs, der alle zwei Jahre an verdiente und besonders engagierte Theaterleute verliehen wird, wurde von ihm ins Leben gerufen und durch eine Stiftung finanziert. Der Preisträger wird von einer Jury aus fünf ehemaligen Preisträgern ausgewählt.

Geplant war, das Preisgeld von den Zinsen zu finanzieren, wegen der Zinsmarktlage wird das Geld aber nun in Absprache mit WoWas Witwe, Elfriede Pinto-Geisinger, aus seinem Nachlass gezahlt. In diesem Jahr wurde der Theaterfuchs, der eine Plakette auf einem Schiefersockel, eine Urkunde, eine Anstecknadel, einen Barscheck in Höhe von 300 Euro und ein Weinpräsent beinhaltet, durch den Kreisbeigeordneten Dietmar Tuldi an Egon Lambrich aus Langscheid verliehen. Er spielte schon als Jugendlicher in seiner Heimatgemeinde Theater. Tuldi würdigte dessen Verdienst verbunden mit Worten des Dankes.

Um die Aufführungen und Organisation des Pütztheaters kümmert sich mittlerweile ein Förderverein. Kurt Assmann ist der Vorsitzende, der ebenso wie Gerlinde Klockner, die Vorsitzende von Dumnissus, die Gäste begrüßte. Bedauert wurde, dass man auch im vergangenen Jahr wieder mit Beschädigungen der Anlage und Vandalismus zu kämpfen hatte. In diesem Jahr spielten auf dem Pütz die Theatergruppe der Grundschule Gemünden, die Theatergruppe Dumnissus aus Kirchberg, die von WoWa gegründet wurde, die Theatergruppe Büchenbeuren und die Flecketeens, eine Jugendtheatergruppe aus Gemünden.

Los ging es mit dem Stück „Die Gemündener Stadtmusikanten“. Die Schüler der Grundschule mauserten sich mit ihrer modernen Märcheninterpretation zu Publikumslieblingen und sorgten für besonders lustige Stimmung. Das komödiantische Talent hat man ihnen wohl in die Wiege gelegt, die Zuschauer freuten sich an den Grimassen, der Mimik und der Darstellung. Der angebliche so böse Wolf war natürlich an allem schuld, irgendwann kam der Theaternachwuchs auf die Idee: „Wir gründen eine Band – und damit waren die Gemündener Stadtmusikanten geboren.“

Die Spieler von Dumnissus machten beim Kurzstück „Die Ölquelle“ mit ihrem gekonnten Mienenspiel großes Theater, das die Zuschauer begeisterte. Doch bevor Müller‘s zu Ölscheichen aufstiegen, war der Öltraum schon wieder ausgeträumt, man hatte eine Pipeline angebohrt. Punkten konnten Spieler von Dumnissus auch mit ihrem Stück „Eine typisch deutsche Hochzeit“. Dabei hatte das junge Glück mit dem leidigen Schwiegermutterproblem zu kämpfen und machte sich zum guten Schluss aus dem „Staub“.

Wie überaus lang Pfingsten sein kann, machte die Theatergruppe Büchenbeuren eindrucksvoll deutlich. Doch wirklich Mitleid hatte mit dem strengen und ewig nörgelnden Vorgesetzten jedoch niemand. Auch wenn er noch so fluchte und schimpfte und die Augen verdrehte, er wurde nicht aus seiner prekären Lage befreit. Sein bisheriges Verhalten rächte sich, als er dann endlich via Telefon mit Hilfe der Putzfee Verbindung zur Außenwelt aufnehmen konnte, landete er in Amerika. Der Schuss ging als gehörig nach hinten los.

Doch die Leiden des Herrn Vorgesetzten waren nichts gegen den Kampf auf dem Arbeitsmarkt. Das hochaktuelle Thema wurde von den Flecketeens makaber umgesetzt. Ein VHS-Kurs sollte den Arbeitnehmern den letzten Schliff geben, dabei schwelgten alle in den bösartigsten Mobbing-Fantasien. Sogar das Publikum war bei diesem Spiel mit eingebunden. Die gezeigte Auswahl an Kurzstücken hatte viel Abwechslung zu bieten, die Spieler bescherten ihrem Publikum einen kurzweiligen Nachmittag mit viel Humor und wurden dafür mit begeistertem Applaus belohnt.

