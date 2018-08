Durch idyllische Bachtäler wandern

Aus unserem Archiv

Simmern

Bei bestem Wanderwetter eröffnete eine große Anzahl von Wanderern und Gästen den neuen Bachwanderweg „Simmerbach – Domäne“ in der Verbandsgemeinde Simmern. Bürgermeister Michael Boos erläuterte die Idee, in der Verbandsgemeinde Bachwege zu konzipieren, die im Innovationsteam „Tourismus, Natur- und Kulturlandschaft“, entstand. Die vielen kleinen Bachläufe, die in den Simmerbach fließen, bieten herrlich erholsame Spazierwege an ihren Ufern.