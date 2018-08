Drohnen retten Kitze vor dem Messer

Der Mähtod junger Kitze sorgt jedes Jahr in der Zeit der Wiesenmahd für Aufregung und Betroffenheit. In Laubach wurde am Freitag ein Pilotprojekt erfolgreich vorgenommen, das eine Reihe von Jungtieren vor dem sicheren Tod bewahrt hat.

Mithilfe von Drohnen wurden Kitze aufgespürt und geschützt. Es ist ein Beispiel, das Schule machen dürfte.

Jedes Jahr ist es für Landwirte und Jäger eine wiederkehrende, bedrückende Situation. Wenn die Zeit der Wiesenmahd ansteht, können sie den kleinen Kitzen in den Wiesen nur die Daumen drücken. Es ist ein dramatisches Dilemma, das sich aus dem Zusammentreffen aufblühender Natur und moderner Technik ergibt: Aus Schutz vor drohender Gefahr gehen die wenige Tage alten Jungtiere in den Wiesen in Deckung. Sie kauern sich am Boden zusammen, während die Ricken, die Muttertiere, die Flucht vor den Mähmaschinen ergreifen. Die Bauern am Steuer ihrer Traktoren können unterdessen kaum verhindern, dass sie Kitze beim Mähen schwer oder tödlich verletzen. Denn in den dichten, hoch gewachsenen Wiesen sind die kleinen Tiere nicht auszumachen. Der Schutz, den die Natur bietet, wird damit zur bedrohlichen Gefahr.

Um diese Gefahr zu verringern, hat sich am Freitagmorgen in aller Frühe ein kleines Team am Laubacher Gemeindehaus getroffen. Es ist 5.30 Uhr, als sich die beiden Jagdpächter Alexander Clees und Hubertus Mauerhof, Ewald Nick als Beigeordneter der Gemeinde und die Experten der Beltheimer Firma Drohnen Service Pro mit Landwirt Oliver Müller treffen, um ihr Pilotprojekt „Drohneneinsatz gegen den Mähtod“ auf den Weg zu bringen. Im Vorfeld hat sie der Laubacher Landwirt frühzeitig informiert, wann er welche Wiesen mähen will, Clees und Mauerhof haben dann gemeinsam mit Jagdgenossenschaft und Landwirtschaft vorgearbeitet. In einer Karte hat der Forstwissenschaftler Mauerhof alle 14 Flächen markiert, um die es an diesem Morgen geht und aus handelsüblichen Estrichmatten spezielle Drahtgestelle gebaut, die als Schutzgitter dienen sollen.

Auch wenn es hier um ein Pilotprojekt geht, die Vorbereitung wirkt so professionell, als hätten alle Beteiligten langjährige Erfahrungen. Tatsächlich wurde in der Vergangenheit über Laubacher Feldern bereits mit Drohnen gearbeitet, um sogenannte Erntejagden im Zusammenhang mit der Maisernte initiieren zu können und um Wildschäden festzustellen. Angesichts einer sich wandelnden Landwirtschaft mit immer größeren Flächen und Maschinen ist der Einsatz modernster Drohnentechnik hier erfolgreich getestet worden. In Absprache mit Oliver Müller, der an diesem Morgen mit dem Mähen der Wiesen beginnt, haben Clees und Mauerhof überlegt, wie sich die Erfahrung früherer Drohneneinsätze auf den Tierschutz übertragen lassen – um Kitze zu retten.

Die Gemeinde und die Jagdgenossen unterstützen das Projekt, das einen neuen Weg darstellt. Denn während es beispielsweise bei Wildschäden immer einen finanziellen Druck gibt, basiert der Schutz von Kitzen auf reiner Freiwilligkeit. „Der Einsatz der Drohnen hat sich sehr bewährt“, sagen die beiden Jagdpächter, „deshalb wollten wir diese Möglichkeit auch zum Schutz der Kitze einsetzen.“

„Wenn wir auf diese Weise den Kitzen helfen können, ist das doch wirklich gut“, sagt auch Rüdiger Gumm, Vorstand der Laubacher Jagdgenossenschaft, der während der Arbeiten zu der Gruppe stößt, die mit großen Engagement die Wiesenflächen durcharbeitet.

Allein die Fläche des Reviers von Pächter Clees hat 700 Hektar, davon ist etwa die Hälfte Feld- und Wiesenfläche, das Revier von Mauerhof ist etwa halb so groß. Die beiden haben auf den Laubacher Flächen in der Vergangenheit erlebt, wie hilflos die Kitze bei der Wiesenmahd sind und sich deshalb Gedanken gemacht, ob nicht der Drohneneinsatz lebensrettend sein kann. Auch das Mainzer Umweltministerium ist angefragt worden, ob es das private Projekt unterstützt. Es könnte schließlich weitere Nachahmer finden.

Bereits nach kurzer Zeit erweist sich das Projekt in Laubach als ein echter Erfolg. Denn hier werden letztlich acht Kitze durch den Drohneneinsatz vor dem sicheren Tod bewahrt.

