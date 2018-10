Dorothee Oberlinger stiftet Stipendium

Dorothee Oberlinger, aus Simmern stammende Ausnahmekönnerin an der Blockflöte, stiftet ein Stipendium für junge Nachwuchsmusiker aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Am 15. April 2016 verlieh Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay der in Simmern aufgewachsenen und vielfach ausgezeichneten Musikerin Dorothee Oberlinger die Ehrenbürgerschaft. Die Ausnahmekönnerin an der Blockflöte bedankt sich nun mit einem Stipendium zur Förderung junger Nachwuchsmusiker. Foto: Werner Dupuis

2000 Euro wird die weltweit anerkannte und mehrfach ausgezeichnete Künstlerin als Grundstock für die Stiftung bereitstellen.

Damit möchte sich Dorothee Oberlinger bei ihrer Heimatstadt bedanken. Am 15. April 2016 ernannte sie Stadtbürgermeister Andreas Nikolay zur Ehrenbürgerin von Simmern. Jetzt möchte sie ihrer Heimatregion etwas zurückgeben. Maximal drei junge Musiker können in den Genuss kommen, durch die Stiftung gefördert zu werden.

Ein Gremium wird darüber entscheiden, wer von den Bewerbern von der finanziellen Förderung profitieren wird. Den Juryvorsitz hat Andreas Nikolay. Außerdem gehören der Jury der Vorsitzende des Simmerner Kulturvereins „culturiSIMo“ und Leiter der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück, Peter Schulz, Kreisjugendmusikleiter Josef Stenzhorn und der Altweidelbacher Musiker Lothar Keller an.

Am Samstag, 16. Juni, 19.30 Uhr, wenn Dorothee Oberlinger zusammen mit der Rheinischen Philharmonie die Veranstaltungsreihe „Sim 5“ in der Hunsrückhalle eröffnet, werden auch die ersten Preisträger des Stipendiums gekürt. Teilnehmen können alle Musiker, die spätestens am 31. Dezember das 21. Lebensjahr vollenden und ihren Wohnsitz im Rhein-Hunsrück-Kreis haben. Die Teilnahme ist nicht abhängig davon, ob die Bewerber an der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück oder in einem Musikverein Unterricht erhalten bzw. Mitglied sind. Es werden ein oder mehrere Stipendien – grundsätzlich als Geldpreise – vergeben. Zur Verfügung steht ein Gesamtbetrag von 2000 Euro. Der Gesamtbetrag muss nicht ausgeschöpft werden. Über Anzahl und Höhe der einzelnen Stipendien entscheidet die Jury. Diese behält sich vor, gegebenenfalls Sonderpreise zu vergeben.

Die Vergabe aller Stipendien erfolgt über ein Auswahlvorspiel auf Einladung der Jury. Das Vorspiel findet ausschließlich am Montag, 11. Juni, ab 17.30 Uhr in der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück statt. Bewerbungen um das Stipendium erfolgen ausschließlich schriftlich und müssen der Jury spätestens am 23. Mai vorliegen.

Ausschreibungstext und Bewerbungsunterlagen können auf der Internetseite der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück ( www.kms-sim.de), der Stadt und Verbandsgemeinde Simmern ( www.simmern.de) heruntergeladen werden. Alternativ können sie beim Bürgermeister der Stadt Simmern oder beim Schulleiter der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück angefordert werden.

Das Stipendium wird erstmals in diesem Jahr vergeben. Wenn es nach Stadtbürgermeister Andreas Nikolay geht, soll daraus eine Tradition werden. Dorothee Oberlinger habe Bereitschaft signalisiert, dies zu unterstützen. „Wir hätten die Aktion gern schon früher gemacht, aber bei einer solch viel beschäftigten Künstlerin ist der Terminplan eng getaktet“, sagt der Stadtbürgermeister. So war ihr Terminplan für 2016/17 schon voll. Bei der jetzt anstehenden Veranstaltungsreihe „SiM 5“ war Gelegenheit, in die Tat umzusetzen, was bereits nach der Verleihung der Ehrenbürgerschaft geplant war.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler