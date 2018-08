Dorfzentrum weist futuristische Elemente auf

Die seit gut zwei Jahren vorliegenden Pläne für das futuristische wirkende Gemeindezentrum Halsenbach werden seit dem 7. Mai realisiert.

Gaben am Dienstagabend mit dem symbolischen ersten Spatenstich den Startschuss für den offiziellen Baubeginn des neuen Gemeindezentrums in Halsenbach: Ortsbürgermeisterin Rita Lenz, VG-Bürgermeister Peter Unkel (3. von rechts), Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Emmelshausen, Vertreter der betreuenden Ingenieurbüros und der Baufirma und Mitglieder des Gemeinderates. Foto: Wolfgang Wendling

Am Dienstagabend erfolgte mit dem symbolischen ersten Spatenstich auch der offizielle Baubeginn für eines der bedeutendsten Halsenbacher Infrastrukturprojekte seit Jahrzehnten.

Mit der futuristisch wirkenden Architektur traut sich die Gemeinde einiges zu, wie Stefan Rieß von den Dillig Architekten aus Simmern anmerkte. Denn die großen transparenten Glasfenster, die dem künftigen Dorfzentrum die besondere Note geben, sind eine ziemlich gewagte Konstruktion.

Aber die Gemeinde ist das Wagnis eingegangen und hat sich für den modernen Entwurf entschieden, den die Arbeitsgemeinschaft aus Dillig Architekten und dem Koblenzer Architekturbüro Schellenberg präsentierte und damit den Ideenwettbewerb, den die Gemeinde 2015 ausgelobt hatte, unter sechs Mitbewerbern gewann.

Mit mehr als 1200 Einwohnern gehört Halsenbach zu den 20 einwohnerstärksten Kommunen im Kreis. Die Gemeinde liegt im Speckgürtel der Stadt Emmelshausen und verkehrsgünstig an Autobahn, Hunsrückhöhenstraße und Hunsrückbahn. Zudem ist die Gemeinde dank Grundschule, Kindergarten, Bücherei, regem Vereinsleben, Gewerbe- und Wohngebiet und einer Gemeindeschwester ein lebendiges, im Kern gesundes und zukunftsfähiges Gemeinwesen.

Die vielen Facetten dörflichen Lebens in Halsenbach spiegeln sich im Gemeindezentrum wider. So entsteht ein Mehrzweckgebäude, das einen 396 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum für die Gemeinde, einen Jugendraum (120 m2), die katholische öffentliche Bücherei (100 m2) einen Übungsraum für den Musikverein (180 m2), dazu ein Café, eine Küche, Abstellräume und sanitäre Anlagen bietet.

Ob Musik, Veranstaltung, Dorfcafé, Bibliothek oder Jugend – jeder einzelne Bereich ist so konstruiert, dass er jeweils separat als abgeschlossene Einheit nutzbar ist und sich zugleich harmonisch in das Gesamtgebäude integrieren lässt. Herzstück der inneren Erschließung ist das durch die Dachverglasung lichtdurchflutete Foyer, das durch die umlaufende Galerie im Obergeschoss kommunikativer Knotenpunkt sein wird.

Die Erschließung des Gemeindezentrums erfolgt ganz bewusst nicht über einen einzigen Haupteingang, wie das die Regel ist. Vielmehr gibt es zwischen den drei Baukörpern zwei verglaste Eingangselemente. Sie versorgen das dahinterliegende Foyer optimal mit Tageslicht.

Die großflächigen Glaselemente sorgen für größtmögliche Transparenz. So sind die einzelnen Funktionen klar erkennbar und erlebbar. Anders ausgedrückt: In die „gute Stube“ Halsenbachs soll man auch von außen hineinschauen können. Dadurch soll sich die Dorfgemeinschaft in hohem Maße mit dem Gemeindezentrum identifizieren können.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Bau mit 800.000 Euro. Bürgermeisterin Rita Lenz rechnet damit, dass der neue kommunikative Dorfmittelpunkt Ende 2019 vollendet sein wird.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling