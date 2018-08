Diller Burg Konzert

Diller Burg ist wie geschaffen für die Kultur

Dill. Da trat die Musik beinahe in den Hintergrund, angesichts des wunderbaren Ortes, an dem diese dargeboten wurde. Which One's Pink? hätten keinen schöneren Platz für ein Freiluftkonzert bekommen können.

Und die Musik des Duos mit dem Kirchberger Thomas Jung (Klavier/Gesang) und der gebürtigen Hunsrückerin Barbara Fuchs aus Mainz passte zu dem Platz, den der Kirchberger Kulturverein Arena 13, unterstützt von der Gemeinde Dill, künftig gern für Kulturveranstaltungen nutzen möchten. Which One's Pink? interpretieren bekannte und weniger bekannte Songs auf ihre ganz eigene Art.

Und besonders gern sezieren sie dabei beispielsweise Musik von Pink Floyd, Billy Joel oder anderen bekannten Interpreten und stecken sie in ein völlig neues Which-One's-Pink?-Gewand. Viele Balladen wechseln einander ab mit groovigen Arrangements zwischen Jazz, Pop, Chanson und Soul.

Als erfrischende Ergänzung zur Klavier-Gesang-Besetzung erwies sich dabei der Gastmusiker Thomas Desch. Der aus Alterkülz stammende Saxofonist lieferte geschmackvolle Klangtupfer, einfühlsame Soli und ergänzte das Programm des Duos so perfekt, dass Sängerin Barbara Fuchs meinte: „Am liebsten würden wir Dich gar nicht mehr hergeben.“

Gar nicht mehr hergeben würden die mehr als 250 Zuhörer am liebsten auch diesen Veranstaltungsort. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn der Diller Gemeinderat hat im Frühjahr beschlossen, das Burggelände von dem niederländischen Eigentümer zu kaufen (wir berichteten). Ortsbürgermeister Gundolf Kurz freute sich jedenfalls, dass bei der Kulturpremiere der Diller Burg am Sonntagabend gleich so viele Besucher kamen.

Dass die Verbandsgemeinde Kirchberg mit ihrem Beschluss im Hauptausschuss, die 200-Seelen-Gemeinde bei dem Verkauf zu unterstützen, richtig liegt, bewies der Konzertabend ebenfalls eindrucksvoll. Kirchbergs VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum hatte sich seinerzeit beim Ortstermin in Dill dafür ausgesprochen, die Diller Burg ins Tourismuskonzept der Verbandsgemeinde zu integrieren. In enger Abstimmung mit der Gemeinde und den Diller Bürgern soll ein Nutzungskonzept erstellt werden.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, denn die Erhaltung der Ruine und des Geländes nach den Vorgaben des Denkmalschutzes übersteigt die finanziellen Mittel der Ortsgemeinde mehr als deutlich. Experten beziffern den Sanierungsbedarf zur Erhaltung der Anlage auf 2,3 Millionen Euro.

Gleichwohl wünschten sich am Sonntagabend viele Besucher, dass das erste Konzert auf der Diller Burg keine Eintagsfliege bleibt. Dazu muss die Burg aber zunächst in den Besitz der Gemeinde übergehen. Die Chancen, dass dies gelingt, sieht der Ortsbürgermeister durchaus als gut an.

Und vielleicht sind Veranstaltungen wie die am Sonntagabend ja dazu geeignet, dem großen Projekt noch ein wenig Anschub zu leisten. Das Burggelände für Touristen zugänglich zu machen und dort regelmäßig Veranstaltungen stattfinden zu lassen, wäre jedenfalls lohnend. Und historisch gesehen ist die Diller Burg eine der ältesten im Hunsrück, die eine Bedeutung weit über die Region hinaus hat.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler

Kommentar von Thomas Torkler

Ein Stück vom Förderkuchen für die Kultur

Von Burgen und Schlössern geht eine besondere Faszination aus. Ehrfurchtsvoll betrachten die Besucher der Anlagen die dicken Mauern und malen sich aus, wie das Leben in den heutigen Ruinen wohl einmal ausgesehen haben mag. Auch wenn Letzteres sicher im Vergleich zur Gegenwart wohl alles andere als angenehm gewesen ist, üben die historischen Gemäuer dennoch eine große Anziehungskraft auf Besucher aus.

Und im Hunsrück, der im Vergleich längst nicht über eine solche Dichte an Burgen und Schlössern wie am Mittelrhein verfügt, gibt es diese Anziehungspunkte auch. In Dill könnte ein weiterer hinzukommen – wenn alles so läuft, wie sich die Ortsgemeinde das vorstellt, wenn die Besitzverhältnisse geklärt werden können und wenn das nötige „Kleingeld“ zusammengekratzt wird.

Das sind viele „Wenn“! Als idyllisches Ziel für Touristen drängt sich das wunderbare Areal aber förmlich auf. Was auf dem Diller Burgberg möglich ist, bewies die erste Kulturveranstaltung am Sonntagabend mehr als eindrucksvoll. Klar, das sommerliche Sahnewetter hatten die Diller extra bestellt, damit die Resonanz der 250 Besucher gar nicht anders als äußerst positiv ausfallen konnte.

Doch bis eine solche Veranstaltung zur Regelmäßigkeit werden kann, gilt es, einige Hürden zu überwinden, an der Spitze die der Denkmalpflege. Knappe 2,5 Millionen Euro müssen aufgebracht werden. Unmöglich für die kleine Gemeinde.

Aber wofür werden sonst überall Fördergelder locker gemacht? Warum soll also nicht auch mal die Kultur ein Stück vom Kuchen abbekommen? Dem Kirchberger Kulturverein Arena 13 ist zu danken, diesen wunderbaren Vorgeschmack auf das, was machbar wäre, organisiert zu haben. Wünschenswert wäre ein Macher à la Joachim Mertes, der bei der Balduinseck in Buch die Dinge in die Hand genommen und vorgemacht hat, wie's funktionieren kann.