Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bleser und die Landräte Marlon Bröhr, Manfred Schnur und Gregor Eibes engagieren sich für eine flächendeckende 4G- und 5G-Versorgung in den Landkreisen Rhein-Hunsrück, Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich. Auf Blesers Anregung trafen sich er und die Landräte am Montag mit Vertretern der Deutschen Telekom, Vodafone Deutschland und Telefónica im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Thematisiert wurde eine flächendeckende Breitbandversorgung der drei Landkreise. Telefónica und Vodafone versicherten, im Rahmen ihrer Ausbauverpflichtungen bis 2020, 52 neue Sendeanlagen in den drei Landkreisen zu errichten. Die Telekom sagte die Errichtung 50 weiterer Sendeanlagen zu.

Zufrieden geben wollen sich die drei Landräte sowie Peter Bleser mit diesen Zusagen nicht. Durch den Bau der neuen Sendeanlagen würden zwar 97 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz erschlossen, in ...

