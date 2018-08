Dietmar Weber erreicht sein Ziel: Gegen Träume ist Krebs chancenlos

Aus unserem Archiv

Simmern

Selbst in den düstersten Momenten bietet das Leben Anlass zu großer Fröhlichkeit. Voller Freude will Dietmar Weber an diesem Freitagmorgen auf dem Simmerner Schlossplatz ein letztes Mal ins Ziel laufen. Das hat sich der 59-Jährige aus Krastel fest vorgenommen. Einmal noch den Hunsrück-Marathon ins Ziel bringen. Nach einem jahrelangen Kampf gegen den Blutplasmakrebs, vielen Monaten in der Uniklinik Mainz und der Gewissheit, dass die Medizin nichts mehr ausrichten kann gegen diese bestialische Erkrankung.