Die Selbsthilfegruppe "Zuckersüß" verhilft Diabetikern zu neuem Lebensmut

Lachen schallt aus der Cafeteria im Heilig Geist. Es ist Mittwochnachmittag. Einmal im Monat trifft sich hier die Selbsthilfegruppe „Zuckersüß“ – das sind meist übergewichtige Menschen, die an diabetischen Folgeerkrankungen leiden.

Sie sind trotz Diabetes und Folgeerkrankungen voller Lebensfreude und bewältigen ihr Schicksal viel in der Selbsthilfegruppe: Michael Salzig (links), Irene Schmelzeisen (2. von links) und Hans-Hermann Strate (rechts). Begleitet werden sie von Privatdozent Dr. Gunnar Riepe (2. von rechts).

Foto: Jutta Münch

Schwerpunktthema ihrer Gruppe ist der Charcot-Fuß. „Ich war 2010 im Urlaub, und da ist mein Fuß einfach durchgebrochen. Das habe ich gar nicht gemerkt, ich habe ja kein Schmerzempfinden ab dem Knie, aber als dann der Knochen unten rausguckte dachte ich mir, dass da was nicht stimmt“, grinst Michael Salzig gut gelaunt. Der 59-Jährige ist seit über 20 Jahren Diabetiker und hat einen Charcot-Fuß.

„Das ist eine durch eine nervliche Fehlsteuerung hervorgerufene verstärkte Durchblutung, die den Knochenabbau vorantreibt. Da kein gewöhnliches Schmerzempfinden vorhanden ist, belasten die Betroffenen den Fuß, selbst wenn er bereits gebrochen ist“, erklärt Privatdozent Dr. Gunnar Riepe.

Der Chefarzt der Gefäßmedizin und Wundbehandlung im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, Heilig Geist ist Spezialist in Sachen „Diabetisches Fußsyndrom“. Der Charcot-Fuß ist eine von mehreren Krankheiten, die unter diesem Oberbegriff zusammengefasst sind.

Fuß musste amputiert werden

Michael Salzig wurde 2011 in Boppard von Dr. Riepe operiert. „Es war eine schwierige OP“, erinnert sich der Chefarzt. „14 Monate später mussten wir den Fuß leider amputieren.“

Und trotzdem: Michael Salzig ließ sich nicht unterkriegen. „Vor der Operation ging es mir echt schlecht, aber jetzt hab ich wieder Energie und Lebensfreude.“

Der gelernte Bauschlosser und Kunstschmied wurde eng von Dr. Riepe begleitet. „Wir waren sogar gemeinsam beim Orthopädiefachmann – und dann war da noch der Kongress in Bremen“, lacht der Mann aus Kamp-Bornhofen. „Ich habe da meinen Fall gemeinsam mit Gunnar Riepe beim Wundkongress vorgestellt. Tja, der E-Rolli passte nicht in den Aufzug und die Zimmertür war auch zu schmal dafür. Da haben sie mich in den Lastenaufzug gesteckt und mir die Präsidentensuite gegeben, war richtig klasse und wir hatten super viel Spaß.“

Michael Salzig will anderen Menschen Mut machen mit ihrer Krankheit besser umzugehen. Er hat deshalb die Selbsthilfegruppe „Zuckersüß“ gegründet. Hier kann man sich mit „Leidgenossen“ über seine Probleme und Erfahrungen austauschen. „Ich hatte schon 23 Operationen an beiden Füßen“, erzählt Hans-Herrmann Strate. Der 71-Jährige hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Diabetiker ist er seit über 40 Jahren. Ihm fehlen mittlerweile beiderseits Mittelfußknochen.

Das Gehen ist ihm aber mit einem speziellen Schuh möglich. „Alleine so einen Schuh zu beantragen ist schon eine Odyssee, da kann man sich in der Gruppe prima austauschen und Tipps holen.“ Strate kommt extra 70 Kilometer aus Gemünden angereist, um an den Gruppentreffen teilzunehmen. „Das gibt mir echt viel, vor allem Energie und eine positive Lebenseinstellung, denn geteiltes Leid ist halbes Leid.“

Nach vielen Erfahrungen in anderen Kliniken fühlt er sich in Boppard bestens aufgehoben. „Auf den Dr. Riepe lasse ich nichts kommen, er hat eine Amputation verhindert. Meine Knochen sind ja einfach weggefault.“

Auch bei Irene Schmelzeisen aus Oberheimbach bestand die Gefahr den Fuß zu verlieren. Durch eine Sehnenverlängerung und einen Spezialschuh hat die 54-Jährige neuen Lebensmut gefasst. „Dank Dr. Riepe habe ich meinen Fuß noch.“

„Die machen das klasse hier“

Und auch Riepe selbst liegt diese Selbsthilfegruppe besonders am Herzen. „Hier ist ganz anders Zeit und Atmosphäre als in der Sprechstunde. Die machen das klasse hier. Ich komme nach Möglichkeit gerne dazu, denn die Gruppe ist auch einfach unglaublich witzig“, lacht er. Beste Stimmung herrscht auch an diesem Mittwoch wieder. „Ich konnte ja wirklich auf alles verzichten, also rauchen und Alkohol“, zwinkert Strate, der Drei-Zentner-Mann, über den Tisch. „Aber nicht auf das hier“ – und deutet dabei auf seinen Kuchen.