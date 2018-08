Die Perle am Mittelrhein blüht so richtig auf

Der erste Aktionssonntag in der Perle am Mittelrhein in diesem Jahr ging bei frühlingshaften Temperaturen über die Bühne. 13 Grad Celsius meldete das Thermometer am Mittag und lockte zahlreiche Menschen hinaus ins Freie.

Nach dem langen Winter waren die Menschen froh, sich endlich mal wieder draußen bewegen zu können. Sie nutzten den verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „Boppard blüht auf“ und machten einen Spaziergang durch Boppard mit dem Ziel Marktplatz und Fußgängerzone. Auf dem Weg dorthin trafen sie Bekannte, plauderten mit Nachbarn und nutzten das sonntägliche Angebot.

In der Rheinallee war in den ersten Gastronomiebetrieben die Außenbestuhlung wieder besetzt. Zur Unterhaltung der Sonntagsausflügler spielte unweit des Kronentores die Drehorgel. Am Alten Rathaus griff beherzt ein Junge zum Blasinstrument und spielte zur Freude der Passanten. Und wenige Meter weiter sorgte ein Trio für Unterhaltungsmusik, während sich die Gäste vom gastronomischen Angebot verführen ließen und den Kopf in die Sonne streckten.

Kinderkarussell, Dosenwerfen oder einfach mal am Thonetbrunnen spielen stand in der Gunst der Kinder ganz oben. Etliche Winterjacken wurden abgelegt, schließlich spielt es sich nur mit Pullover und Hose doch wesentlich bequemer. Die Eltern und Großeltern ließen sich auf den Sitzgelegenheiten rund um den Brunnen nieder und genossen das Sonnenbad.

Die Fachgeschäfte lockten mit Osterangeboten, zeigten die neuesten Modetrends und boten ihre Ware auf Ständern vor der Tür an. „Herrlich ist es heute, so viele Menschen, die unterwegs sind“, sagte ein Ehepaar aus Filsen, das mit der Autofähre Boppard zu Fuß übergesetzt war und etwas Trubel in Boppard erleben wollte. Boppard blüht auf, nutzten sie voll aus. Bepackt mit einer neuen Bluse in der Tüte, ein paar blumigen Ostergrüßen auf dem Arm und etwas Süßem in der Papiertüte bahnten sie sich durch die Fußgängerzone wieder den Rückweg zur Fähre an.

Andere wanderten zum Einkaufserlebnis nach Boppard und statteten der Fotoausstellung in der Stadthalle einen Besuch ab. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Boppard hatte Fotomaterial zu den Themen Eisgang und Hochwasser gesammelt und stellte aus. Einige Eltern in Begleitung ihrer Kinder diskutierten vor den Fotos oder kamen mit anderen Interessierten ins Gespräch. „Weißt Du noch…?“ hörten die Ehrenamtlichen des VVV Boppard immer wieder an diesem Sonntag.

