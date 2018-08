"Die Migge" diesmal in der Anstalt

Um den Fortbestand des Theatervereins brauchen sich „Die Migge“ keine Sorgen zu machen. Der Nachwuchs der Laienschauspielgruppe sowie am Schauspiel interessierte Neuzugänge des Vereins überzeugten vor und hinter der Bühne und bereichern das Vereinsleben der bunten Truppe.

Die Theatergruppe „Die Migge“ (stehend von links): Norbert Puschmann, Christian Schindler, Bianka Kalas (Maske), Claudia Füllenbach, Ivonne Hermann (Souffleuse), Sandra Märker, Nick Silbernagel, Matthias Merscher (Regie) sowie (sitzend von links): Tom Krämer (Technik), Hilmar Kunert, Elvira Puschmann, Anna-Lena Schmitt, Frank Krämer, Angelika Koblitz und Max Koblitz. Foto: Theatergruppe Liebshausen

So begeisterten „Die Migge“ in der voll besetzten Antonius-Halle mit ihrem verrückten Bühnenstück „Einer spinnt immer“ von Wilfried Reinehr das Publikum und bescherten den Gästen einen lustigen Abend mit unvorhersehbaren Überraschungen.

Zum Bühnengeschehen: Otto Ofenloch (Hilmar Kunert), ein vermögender Privatier, möchte unbedingt einmal eine Irrenanstalt von innen kennenlernen. Sein gewitzter Neffe (Nick Silbernagel) ist in die Nichte (Sandra Märker), die klamme Pensionsbesitzerin (Elvira Puschmann), verliebt und schwindelt ihm vor, die Pension Ballermann sei eine solche private Heilanstalt.

Der Hintergedanke: Ofenloch soll der angeschlagenen Pension finanziell unter die Arme greifen. Dummerweise macht auch die Hausbesitzerin (Claudia Füllenbach) in Begleitung ihres „süßen“ Bruders (Frank Krämer) mächtigen Druck. Sie will ihr Geld sehen.

Was Ofenloch im Laufe des Stücks mit den harmlosen aber etwas exzentrischen Gästen erlebt, strapazierte die Lachmuskeln des Publikums. Mit einem Major (Norbert Puschmann) soll er sich duellieren, einen Möchtegern-Schauspieler mit fatalem Sprachfehler (Max Koblitz) soll er protegieren und mit einem durchgeknallten Abenteurer (Christian Schindler) soll er auf Löwenjagd gehen. Außerdem möchte eine hartnäckige Schriftstellerin (Angelika Koblitz) unbedingt seine Lebensgeschichte in einem Roman verwenden, und mannstolle Weibsleute (darunter Anna-Lena Schmitt) wollen ihn in den Hafen der Ehe zerren.

Im Glauben, dass alle wirklich ziemlich irre sind, geht er auf die Wünsche der Pensionsgäste ein. Als er die Pensionswirtin heiratet und in der Folge die „Anstalt“ schließt, glaubt er, nun die ehemaligen „Insassen“ nie wieder zu sehen. Doch die Herrschaften pochen auf die Einlösung seiner Versprechen, denn sie sind schließlich ganz normal. So endet alles im absoluten Chaos.