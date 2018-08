Die komplette Romantik in einem Buch

St. Goar. Ein Hotelbuch hat Gerd Ripp, Eigentümer des Romantik-Hotels Schloss Rheinfels, herausgebracht. Das 160 Seiten starke Werk bündelt alle Informationen, die ein Gast am Mittelrhein benötigt, in erster Linie natürlich die, die das Romantik-Hotel betreffen.

Thomas Edelkamp (links), Vorstand der Romantik Hotels & Restaurants, bekam von Rheinfels-Chef Gerd Ripp eine der ersten Exemplare des neuen Buchs „explore Romantik – Rheinfels-Momente 2018“. Foto: Schloss Rheinfels

„Das gab und gibt es bisher in ganz Deutschland noch nicht“, schwärmt Ripp von dem, das in ansprechender Aufmachung auflistet, was den Gästen sonst in einer Vielzahl von Flyern und Prospekten präsentiert wird – die oftmals ihren Zweck verfehlen, weil sie schnell und manchmal gedankenlos entsorgt werden. „Mit diesem neuen Konzept beschreiten wir einen völlig neuen und vor allem effektiveren Weg in Sachen Marketing und Gästekommunikation“, ist Ripp überzeugt. Wer sich also für einen Aufenthalt auf der Rheinfels interessiert, bekommt in dem Buch nicht nur die Angebote und Modalitäten des Schlosshotels fein sortiert, sondern hat auch gleich sämtliche anderen Infos parat, die von Interesse sein könnten.

Als eine „mehr als würdige Print-Premiere“ für die neue Design-Linie der Romantik Hotels & Restaurants bezeichnet deren Vorstand Thomas Edelkamp das Buch, das unter dem Titel „explore Romantik – Rheinfels-Momente 2018“, erschienen ist. „Wir haben hier eng zusammengearbeitet und werden das auch in Zukunft tun“, so Edelkamp,

„Momente“ stehen im Vordergrund und bilden den roten Faden durch die 160 Seiten, die zunächst die Romantik des Mittelrheintals in den Vordergrund stellt. In kompakter Form erfahren die Leser, was es mit dem Welterbe Oberes Mittelrheintal auf sich hat, von wo bis wo es sich erstreckt und was die Burg Rheinfels so einzigartig macht. Natur, Kultur und rheinische Gastfreundschaft gehören dazu. Neben den verschiedenen Übernachtungskategorien, vom Mansardenzimmer bis zur Fürstensuite, jeweils mit Preisen, gibt es „Urlaubsmomente“ sowie einzelne Erlebnispakete, passgenau geschnürt für jedes Urlaubs- und Romantikbedürfnis.

Veranstaltungen am Mittelrhein finden sich in dem Werk sowie die Angebote aus Küche und Keller, mit Speise- und Weinkarte, wie man sie sonst in Restaurant erhält. Man kann sich durch die Lektüre des Buchs also schon vorab darüber informieren, was einen erwartet, welche Angebote gemacht werden und worauf man sich freuen darf. Heimische Weine vom Mittelrhein und internationale Tropfen sind darin aufgelistet. Wer schon einmal am Tisch eines Restaurants Platz genommen, die Speisekarte durchforstet und dann „mal schnell“ noch nach einem passenden Wein als Begleiter des Menüs gesucht hat, endet meist dabei, die Bedienung zu fragen, welchen Tropfen das Haus denn empfiehlt. Jetzt kann man im Hotelzimmer in aller Ruhe schmökern und sich das aussuchen, was man am Abend genießen möchte. Es wird über das umfangreiche Wellnessangebot ebenso informiert, wie über Wandertouren oder eine Schiffsreise auf dem Rhein.

Abgerundet wird das Ganze mit einem Veranstaltungskalender, zum Beispiel über die Reihe Maria Ruh Classix auf der Freilichtbühne Urbar oder das Mittelalterliche Burg- und Hansenfest in St. Goar. Tagungsarrangements, Events und und Komplettangebote für Feiern aller Art – alles im Buch. Das Ganze ist äußerst informativ gestaltet und gegliedert und bildet das gesamte Angebot des Schlosshotels in einem einzigen Buch ab, das im nächsten Jahr natürlich eine aktualisierte Neuauflage erfährt. Gäste können es kostenlos mitnehmen. Wahlweise sind die Inhalte auch online abrufbar. Das Buch wird auch auf Anfrage verschickt. tor

https://www.yumpu.com/ kiosk/schloss-rheinfels