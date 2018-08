Die Hauderer machen Simmern kreativer

Jeden Montagmorgen gegen 11 Uhr lenkt Andreas d'Orfey seine Schritte von der Schlossstraße in Simmern die Stadt hinauf zum Fruchtmarkt.

In der Fruchtmarktschule hat die Künstlergruppe Die Hauderer ihr neues Domizil in Simmern gefunden. Im mittleren Geschoss ist ihr Name in drei Fenstern von Weitem zu sehen. Foto: Thomas Torkler

Dort steht seit 1846 die Fruchtmarktschule. Erbaut als evangelische Volksschule, beherbergte das Gebäude im Untergeschoss lange Zeit die Simmerner Feuerwehr. Im Obergeschoss ist heute ein Probenraum für Sänger und Musiker. Im mittleren Geschoss war einige Zeit lang ein Büro des Stadtbürgermeisters, das später viele Jahre leer stand.

Ende 2016 machte sich d'Orfey mit Stadtbürgermeister Andreas Nikolay auf die Suche nach geeigneten Räumen für die Hauderer. Die Hauderer sind als Arbeitsgruppe im Hunsrücker Volksbildungsverein bildnerisch tätig. Dieser Verein, zu dem auch der Fotoclub Simmern gehört, wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. Die Hauderer gibt es nun auch schon fast 40 Jahre, aber sie hatten nie eigene Räume. Mit der Jahreswende von 2016 zu 2017 konnte die Fruchtmarktschule als mögliches Atelier ausgewiesen werden. Nach der Zustimmung durch den Simmerner Stadtrat wurden die Räume neu gestrichen. An den Kosten beteiligte sich auch – auf Initiative des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters Michael Boos – die Verbandsgemeinde Simmern.

Als eine der ersten Ideen wurde ein wöchentliches Treffen der Mitglieder umgesetzt. Normalerweise treffen sich die Maler und Zeichner montags zwischen 11 und 15 Uhr zum gemeinsamen Arbeiten. Das Treffen wird von der Kunsttherapeutin Christine Maaz-Renic´ aus Rheinböllen und vom Illustrator und Glasmaler Andreas d'Orfey betreut. Etwa zehn Hauderer wechseln sich ab, jeder so wie es seine Zeit erlaubt. Scherzhaft nennen sie sich Montagsmaler – in Erinnerung an die beliebte Schnellzeichner-Ratesendung des deutschen Fernsehens, die zwischen 1974 und 1996 lief.

"Die Montagsmaler finden eigentlich immer statt, doch manchmal verlegen wir sie auf einen Tag, an dem etwas in der Altstadt von Simmern los ist, zum Beispiel Frühlingsfest, Herbstmarkt oder Stadtfest. Dann öffnen wir das Haus auch für Besucher. Ein Schild auf der hohen Treppe lädt in die Fruchtmarktschule ein", sagt d'Orfey. Die Leute kämen gern dorthin.

Es ist zwar keine richtige Galerie, aber es gibt immer etwas zu sehen. Auch über die Aktivitäten der Kinder- und Jugendmalschule, die die Hauderer seit mehr als 30 Jahren betreiben, kann man sich informieren. Über das regelmäßige Treffen hinaus bieten einzelne Mitglieder der Hauderer und ihre Freunde Kurse an der Volkshochschule Hunsrück an. Auch das trägt dazu bei, die Kunstwerkstatt im Herzen der alten Stadt Simmern lebendig werden zu lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Künstler die Räume für Projekte nutzen, für die sie zu Hause nicht genügend Platz haben. Im März besteht diese Kunstwerkstatt im Herzen der Stadt seit einem Jahr. "Für mich ist das ein kleiner Beitrag zur Kulturarbeit in Stadt und Land" sagt d'Orfey und fügt hinzu: "Daraus kann noch mehr entstehen!" Sogar über eine zweiwöchige Herbstakademie für bildende und darstellende Kunst wurde bereits nachgedacht.

Als Nächstes arbeitet d'Orfey an einer Kooperation der Simmerner Kunstwerkstatt mit dem Freundeskreis Friedrich-Karl-Ströher sowie dem Hunsrück-Museum. "Ich biete künftig Mal-, Zeichen- und Kalligrafiekurse im Museum an" sagt er weiter, "auch an den Kunstausstellungen in der benachbarten Stephanskirche sind die Hauderer immer schon beteiligt."

Eine zusätzliche Verbindung besteht zu den Freunden vom Simmerner Krippenweg mit ihrer Krippenbauwerkstatt, die auch für 2018 wieder geplant ist und vom Schreinermeister Bernd Klemm aus Mutterschied geleitet werden wird. Andreas Armin d'Orfey bietet parallel dazu einen Hintergrundmalkurs in der Fruchtmarktschule an. So entsteht in der Simmerner Altstadt ein Geflecht von kulturellen Initiativen.